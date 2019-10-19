Atv Cannes’dan gümbür gümbür geçti

Her yıl Cannes'da düzenlenen Avrupa'nın en büyük TV içerik fuarı MIPCOM, bu sene yine binlerce sektör temsilcisini bir araya getirdi. Türk dizilerinin son yıllarda tüm dünyada elde ettiği başarı, fuarın en önemli gündemi oldu. Atv'nin kalabalık bir ekiple çıkarma yapması da hem basının, hem profesyonellerin büyük övgüsünü aldı. 'Hercai' ve yakında yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman' dizileriyle fuara damga vuran atv, sadece Türk oyuncularının ve dizilerinin değil, Türkiye'nin de tanıtımına büyük katkı sağladı.

Yurt dışında 'The Ottoman' adıyla yayınlanacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit ile dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, 'Hercai'nin başrol oyuncuları Akın Akınözü, Ebru Şahin ve Ayda Aksel; dizinin yönetmenleri Cem Karcı ve Benal Tairi ile yapımcı Banu Akdeniz, Cannes'da sektörün temsilcileri ile bir araya geldi.

Burak Özçivit, kırmızı halıda hem basının, hem hayranlarının ilgisini çekti. Oyuncu, Cannes'da geçirdiği son gün Osmanlı çadırında düzenlenen tanıtım toplantısında da yabancı hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.



'HERCAİ'YE SEVGİ SELİ

Mardin'in mistik ortamında çekilen 'Hercai' dizisinin tanıtım afişleri Cannes sokaklarını süsledi. Dizinin başrol oyuncuları Akın Akınözü, Ebru Şahin ve Ayda Aksel'i karşılarında görenler, ekibe sevgi gösterisinde bulundu. Ünlü oyuncular da hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.





'KURULUŞ OSMAN'A ÜÇ ÜLKE TALİP

Dört günlük fuarın ikinci günü atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Hercai', Bulgaristan, Arnavutluk ve İspanya'ya satıldı. Çekimleri yeni başlamış olan 'Kuruluş Osman'a ise Afganistan, Arnavutluk ve Pakistan televizyonları tarafından ön rezervasyon yapıldı.



ATV STANDINI ZİYARET ETTİLER

'Kuruluş Osman' dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, TV içerik fuarı MIPCOM'da atv standını ziyaret etti. Yabancı kanal yetkilileri ile bir araya gelen oyuncu, profesyonel duruşu ile övgü topladı. Özçivit, dizi hakkındaki sorulara da samimi cevaplar verdi.

Şili televizyonu tarafından geçen sezon satın alınan 'Hercai' dizisinin üç oyuncusu Akın Akınözü, Ebru Şahin ve Ayda Aksel de atv standında buluşup kanal ile özel bir çekim yaptı. Ünlü oyuncular, ardından İspanyol televizyonu AtresMedia'nın çekimlerine katıldı.

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