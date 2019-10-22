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Trip atma bana

Oyuncu , boynundan tutup gitmesine engel olan sevgilisine tepki gösterdi: "Fotoğrafımızı çekiyorlar, görmüyor musun?"

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Trip atma bana

Oyuncu Irmak Ünal, ismi bilinmeyen erkek arkadaşıyla Bebek Lucca'da eğlendi. Ancak ikili arasında bir anda tartışma çıktı. Ünal; hızla mekanın dışına çıkarken, sevgilisi peşinden gidip boynuna sarıldı. İkili, mekanın önünde hararetli biçimde tartışmaya başladı. Gazetecileri fark eden Ünal, içeriye girmek isterken, sevgilisi boynundan tutup "Gel buraya, nereye gidiyorsun?" dedi.

Irmak Ünal, boynundan tutup gitmesine engel olan sevgilisine "Fotoğrafımızı çekiyorlar, görmüyor musun?" diyerek tepki gösterdi.

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Trip atma bana
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