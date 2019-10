Yasemin Özilhan şok soygunun detaylarını anlattı

Cemiyet hayatının gözde ismi Yasemin Özilhan, Nars'ın önceki gün düzenlenen tanıtım etkinliğine katıldı. İki kız annesi olan Özilhan, başından geçen talihsiz bir olayı GÜNAYDIN'a anlattı. İki yıl önce ailece çıktıkları tatil sonrasında yabancı uyruklu dadı tarafından soyulduklarını söyleyen Özilhan, olayı şöyle aktardı: "Bir yardımcı hanım aldık. Bir haftalık deneme sürecindeydi. O sırada biz tatildeydik. Nişanımızda hediye olarak takılan küpelerim kayboldu. Her yere baktık, o kadın da bizimle birlikte her yere bakmaya başladı, kan ter içinde kaldı. O da bizim gibi iki-üç gün aramaya devam etti. Sonra karakola gittim, savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ev tekrar arandı ve küpeleri kadının çaldığı ortaya çıktı. Küpeyi çalmış, sonra da satmış. GBT'sine bakıldı, beş ayrı bu şekilde hırsızlık suçu varmış. O küpelerin maddiyattan öte manevi değeri vardı. Evde çalışacak yardımcılar, kesinlikle GBT'sine bakılarak alınmalı."



TANITIMDA BULUŞTULAR

Sanat, moda ve cemiyet dünyasından birçok isim, Nars'ın 25. Yıl Özel Ruj Koleksiyonu tanıtımına katıldı. Ulus 29'da gerçekleştirilen davete katılanlar arasında Yasemin Özilhan, Aslışah Alkoçlar, Aslıhan Doğan Turan, Ayşe Hatun Önal, Ayşe Kucuroğlu, Elif Eren, Dilan Çıtak Tatlıses, Jessica May, Itır Esen, Emina Jahovic, Emel Yıldırım, Müjde Uzman, Pınar Sabancı, Aslı Şen ve Dila Tarkan gibi isimler vardı.

