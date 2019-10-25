Murat Cemcir: Kahkahanın rekabeti olmaz

Çekimleri sona eren ve 1 Ocak 2020'de seyirciyle buluşacak olan 'Baba Parası'nın oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin ve Devrim Yakut, Kanyon'da yemekte buluştu. Çekimlerin bitmesini kutlayan ekip, soruları da yanıtladı.

"Filmimiz mezarlık komedisi oldu" diye espri yapan Murat Cemcir, "Filmde hastane, mezarlık ve cami var. Hemen hemen komedide olması gereken sahnelerin hepsini gördük" dedi. 'Baba Parası'nın daha önce yaptıkları filmlere benzemediğini belirten Cemcir, sinema sezonunun açılması ile artan rekabet hakkında da yorum yaptı: "Kahkahanın rekabeti olmaz. Komedi hep olsun, herkes başarılı olsun. Bizim filmlerimizde yaş sınırı yok, ılımlı ve komik şekilde konuşmalarımız oluyor. Benim gişe kaygım yok. Dörtbeş kişi, ailemiz gelse yeter."

TR 40 33 Productions yapımcılığında çekilen filmin aksiyon sahnelerinde yer almadığını söyleyen Cemcir, "Ama Ahmet sınırları zorladı" diyerek sözü Ahmet Kural'a bıraktı. Kural ise yeni filmiyle ilgili şöyle konuştu: "Çok koşturma ve atlama sahnem var. Dublör vardı tabii ama birkaç sahneyi kendim yaptım. Özellikle araba sahnesinde sınırları zorladım."

Güvenliği elden bırakmadıklarını belirten Ahmet Kural-Murat Cemcir ikilisi, "Biz de 'Avengers' gibi aksiyonun dibine vurduk. Üstelik ipler Sirkeci'den alındı" diyerek güldürdü.



'ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİK'

DEVRİM YAKUT: "Selçuk Aydemir senaryoyu gönderdiğinde tek seferde okudum. Sonra telefon açtım ve 'Bu senin yazdığın en iyi şey' dedim. Biz çok eğlendik ve keyif aldık, inşallah sonu güzel olur."

RASİM ÖZTEKIN: "Harika ve komik bir film geliyor. Çok değişik ve ilginç mekanlarda komedi yaptık, ölümle burun burunaydık. Selçuk döktürmüş, çok güzel ve usta işi bir film olmuş. 'Baba Parası'nda üç mezarlık ve sayamadığımız kadar çok cami var."

YAĞMUR TANRISEVSİN: "Benim için çok güzel bir deneyim oldu, çok profesyonel bir ekiple çalıştım. Büyük bir heyecanla bekliyorum, inşallah güzel olur."

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