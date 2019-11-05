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apar topar hastaneye kaldırıldı

Model rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye gittiği öğrenilen Şıkel'in hastalığını çocuklarından bile gizlediği öğrenildi. Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel, kardeşinin sağlık durumuyla ilgili "Enfeksiyon kapmış ve vücudunu kaplamıştı. Bu nedenle ağır bir antibiyotik tedavisi görüyor." dedi.

Giriş Tarihi: 5.11.2019 21:27 Güncelleme Tarihi: 5.11.2019 21:29
Çağla Şıkel apar topar hastaneye kaldırıldı

Ani bir rahatsızlık geçiren ve sağlık sorunlarını gizleyen , hastaneye kaldırıldı.

Çağla Şıkel'in bir hafta rapor aldığı ortaya çıktı.

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Çağla Şıkel apar topar hastaneye kaldırıldı
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