Ünlü Manken Çağla Şikel'in uzun esnek bacakları ile kapı açıp kapattığı videoları sosyal medyayı salladı | Video

Ünlü Manken Çağla Şikel ellerini kullanmadan bacaklarını açarak otomobil bagajı kapağını kapattığı ve kapı sinekliğini açtığı videolarına beğeni yağdı! Ünlü Manken Çağla Şikel'in uzun esnek bacaklarını kullanarak rahatlıkla kapı açtığı ve bagaj kapağı kapattığı videolarına Ünlü Şarkıcı Alişan'da bacağı ile araç bagajı kapatmaya çalıştığı eğlenceli video ile karşılık verdi.

Ünlü Manken Çağla Şikel'in Instagram sosyal medya hesabında paylaştığı ve ellerini kullanmadan bacakları ile kapı açaıp otomobil bagajı kapağı kapattığı videoları milyon defa izlenerek binlerce beğeni aldı! Ünlü Şarkıcı Alişan'ın da Çağla Şikel'e cevap olarak yayınladığı bacağı ile araç bagajı kapatma videosu beğenildi.