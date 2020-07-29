Aleyna Tilki süper minisiyle dans videosu paylaştı! Aleyna Tilki'nin mini etekli şovuna beğeni yağdı!

Genç şarkıcı Aleyna Tilkisosyal medya hesabından müjdeyi verdi. Instagram'da 2.7 milyon takipçisi olan Aleyna Tilki yaptığı son paylaşımla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aleyna Tilki süper mini eteğiyle dans ettiği video ile sosyal medyayı salladı. Aleyna Tilki'nin 'Sürpriz geliyor' notu ile paylaştığı süper minisiyle dans ettiği videoya beğeni yağdı. Aynı zamanda genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin ayağındaki büyük terlikler takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. İşte Aleyna Tilki'nin süper minisi ile dans ettiği anlar...
Giriş Tarihi: 29.07.2020
08:24
Güncelleme Tarihi: 29.07.2020
08:37
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