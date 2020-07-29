Video Yaşam Son dakika: Aleyna Tilki'nin süper mini eteği ile yaptığı dans şovu olay oldu! İlginç figürleri sosyal medyayı salladı | Video

Son dakika: Aleyna Tilki'nin süper mini eteği ile yaptığı dans şovu olay oldu! İlginç figürleri sosyal medyayı salladı | Video

Son dakika: Aleyna Tilki'nin süper mini eteği ile yaptığı dans şovu olay oldu! İlginç figürleri sosyal medyayı salladı | Video
29.07.2020 | 09:19

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Son dakika haberi... Ünlü genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin sosyal medya hesabından patlaştığı süper mini eteği ile ilginç dans figürleri sergilediği anlar yüz binlerce defa izlenerek beğenildi! Aleyna Tilki süper mini eteği ile ilginç dans figürleri sergilediği videosunu 'Sürpriz geliyor' notu ile paylaştı...

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