ABD'li şarkıcı Selena Gomez (27), yeni çıkardığı 'Lose You To Love Me' şarkısıyla 10 yıllık kariyerinde ilk kez listelerde bir numaraya yükseldi.

Hem Billoard hem de Rolling Stones listelerinde 1 numara

Üstelik şarkı hem Billoard hem de Rolling Stones listelerinde aynı anda bir numaraya çıkan ilk parça olarak tarihe geçti.