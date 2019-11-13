Edvina Sponza kendisine şiddet uygulayan İbrahim Kutluay’ı affetti

Edvina Sponza, geçtiğimiz Ağustos ayında kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle sevgilisi İbrahim Kutluay'dan şikayetçi olmuştu. Kutluay hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılmıştı. Ancak Kutluay, uzaklaştırma kararına rağmen Sponza'nın geçtiğimiz hafta vefat eden babası Enzo Sponza'nın İzmir'deki cenaze törenine katıldı.



BİR ŞANS DAHA

ACILI gününde kendisini yalnız bırakmayan Kutluay'a bir şans daha veren Sponza, şiddet olayına rağmen sevgilisini affetti. İkili, önceki gece Armutlu'daki Dükkan Burger'de görüntülendi. Barış yemeği yiyen çift, mekan çıkışında gazetecileri görünce hızla uzaklaştı.



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