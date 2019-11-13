Mahkemeden Edis’e müjde! İhtiyati hacizlere durdurma kararı çıktı

Ünlü şarkıcı Edis daha önceden menajerliğini yapması için anlaştığı şirketle yollarını ayırınca mahkemelik oldu. Bon Prodüksiyon ünlü şarkıcı ile aralarında yapılan sözleşme gereği 3,5 milyon lira alacağı olduğu iddiasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvurmuştu. Başvuru sonrasında Edis hakkında ihtiyati haciz yapılmasına karar verilmiş genç şarkıcı ise avukatı Ali Cem Alıcı aracılığıyla mahkemenin kararına itiraz etmişti.

BORÇ OLSA BİLE KAYNAĞI BELLİ DEĞİL

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada şirket yetkilileri, Edis'ten 3 milyon 400 bin lira alacakları olduğunu öne sürerek üç ayrı mahkemede dava açmış, talep üzerine mahkeme ünlü şarkıcı hakkında 1 milyon 23 bin liralık ihtiyati haciz kararı vermişti. Edis'in avukatı Ali Cem Alıcı davacı tarafın söz konusu borcun kaynağını sözleşme mi yoksa sözleşme dışı ilişkiden kaynaklı bir borç mu olduğunun anlaşılmadığını, bu nedenle ihtiyati hacze yapılan itirazın mahkeme tarafından kabul edilmesini talep etti.

HACİZLERE DURDURMA KARARI

Geçtiğimiz günlerde görülen dava sonunda mahkeme, Edis hakkında verilen ihtiyati haczin kaldırılması talebini kabul ederek 11 ve 16 Kasım tarihlerinde verilen ara kararlarından vazgeçilmesine karar verildi.

'EDİS BİZİ DOLANDIRDI DAVACIYIZ'

Öte yandan Bon Prodüksiyon yetkilileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Edis tarafından dolandırıldıklarına yönelik suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde Edis için 3 milyon 317 bin lira harcama yaptığını kaydeden şirket, Edis'in tüm işlerini babası ile ortağı olduğu Palm Records Müzik Fikir Sanat isimli şirket üzerinden yaptığını ifade etti. Edis'in Bon Prodüksiyon'a ihtarname göndererek kendi rızası ve yetkisi olmadan işlemler yapıldığı gerekçesiyle menajerlik sözleşmesini fesih ettiği anlatılan dilekçede ünlü şarkıcının dolandırma kastıyla hareket ettiği iddia edildi.

SAVCILIK DOLANDIRMA YOK DEDİ

Şikayet sonrası Edis hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şikayete konu olayı taraflar arasında imzalanan menajerlik sözleşmesinden kaynaklı hukuki ihtilaf niteliğinde olduğu, tarafların hukuk mahkemesine başvurabileceği tespit edildi. Yürütülen soruşturma sonunda suç unsuruna rastlanmadığı gerekçesiyle Edis hakkında kovuşturma yapılmasına yönelik yer olmadığına karar verildi.