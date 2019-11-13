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Son dakika haberi: Şarkıcı hakkında soruşturma başlatıldı! Fatih Bulut'a silahlı görüntülerinden sonra tepki yağmıştı...

Şarkıcı 'un ’de katıldığı asker eğlencesinde silah kullandığı görüntülerin yayınlanmasının ardından her kesimden tepki yağmıştı. "" şarkısı ile bir anda şöhret yakalayan Fatih Bulut'a "Sosyal medyadan ünlenen ve fenomenleşen isimler bir şekilde kendilerini bitiriyorlar" eleştirileri gelmişti. Son dakika haberine göre şarkıcı Fatih Bulut hakkında soruşturma başlattı.

İHA Günaydın
Giriş Tarihi: 13.11.2019 14:56 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 15:06
Son dakika haberi: Şarkıcı Fatih Bulut hakkında soruşturma başlatıldı! Fatih Bulut'a silahlı görüntülerinden sonra tepki yağmıştı...

Sosyal medyada bir anda yayılan "Çok Sevdim Yalan Oldu" şarkısı ile herkes tarafından tanınan bir isim haline gelen Fatih Bulut'un Niğde'de katıldığı asker eğlencesinde insanların canını hiçe sayarcasına, havaya ateş açtığı görüntülere tepki yağmıştı. Sonrasında özür dileyen şarkıcı Fatih Bulut hakkında soruşturma başlatıldı.

GENEL GÜVENLİĞİN KASTEN TEHLİKEYE SOKULMASI

Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan başlatılan tahkikatla ilgili Emniyetten yapılan açıklamada, "Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen sanal devriye ve sosyal medya araştırmalarında, ses sanatçısı F.B.'nin ilimiz merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edilmesi üzerine, konuyla ilgili olarak adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' suçundan 12.11.2019 tarihinde gerekli tahkikata başlanmıştır" denildi.

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Son dakika haberi: Şarkıcı Fatih Bulut hakkında soruşturma başlatıldı! Fatih Bulut'a silahlı görüntülerinden sonra tepki yağmıştı...
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