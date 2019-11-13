Hollywood'un ünlü çifti Ashton Kutcher ve Mila Kunis'tan ilginç açıklama! Ashton Kutcher ve Mila Kunis servetlerini bakın ne yapacak!

Hollywood'un parmakla gösterilen çiftlerinden olan Ashton Kutcher ve Mila Kunis yaptığı ilginç açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ashton Kutcher ve Mila Kunis çifti miraslarıyla ilgili yaptıkları açıklamalar ile oldukça konuşuldu. Mila Kunis ve Ashton Kutcher, şu an 2 ve 5 yaşında olan çocuklarına miras bırakmayı düşünmediklerini açıklamaları şaşkınlıkla karşılandı. Kelebek Etkisi'nin ünlü oyuncusu Ashton Kutcher katıldığı bir radyo programında servetlerini neden çocuklarına bırakmayacağı hakkındaki sorulara açıklık getirdi.