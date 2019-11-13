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  • Hollywood'un ünlü çifti Ashton Kutcher ve Mila Kunis'tan ilginç açıklama! Ashton Kutcher ve Mila Kunis servetlerini bakın ne yapacak!

'un ünlü çifti ve 'tan ilginç açıklama! Ashton Kutcher ve Mila Kunis servetlerini bakın ne yapacak!

'un parmakla gösterilen çiftlerinden olan ve yaptığı ilginç açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ashton Kutcher ve Mila Kunis çifti miraslarıyla ilgili yaptıkları açıklamalar ile oldukça konuşuldu. Mila Kunis ve Ashton Kutcher, şu an 2 ve 5 yaşında olan çocuklarına bırakmayı düşünmediklerini açıklamaları şaşkınlıkla karşılandı. 'nin ünlü oyuncusu Ashton Kutcher katıldığı bir radyo programında servetlerini neden çocuklarına bırakmayacağı hakkındaki sorulara açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 13.11.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 14:24
Hollywood'un ünlü çifti Ashton Kutcher ve Mila Kunis'tan ilginç açıklama! Ashton Kutcher ve Mila Kunis servetlerini bakın ne yapacak!

'un parmakla gösterilen çiftlerinden olan ve yaptığı ilginç açıklamayla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ashton Kutcher ve Mila Kunis çifti miraslarıyla ilgili yaptıkları açıklamalar ile oldukça konuşuldu. Mila Kunis ve Ashton Kutcher, şu an 2 ve 5 yaşında olan çocuklarına bırakmayı düşünmediklerini açıklamaları şaşkınlıkla karşılandı. 'nin ünlü oyuncusu Ashton Kutcher katıldığı bir radyo programında servetlerini neden çocuklarına bırakmayacağı hakkındaki sorulara açıklık getirdi.

Hollywood'un ünlü çifti Ashton Kutcher ve Mila Kunis'tan ilginç açıklama! Ashton Kutcher ve Mila Kunis servetlerini bakın ne yapacak!

'un en uyumlu ve en birbirine aşık çiftlerinden biri olan ve , çocuklarına barakmayı düşünmediklerini söyledi.

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Hollywood'un ünlü çifti Ashton Kutcher ve Mila Kunis'tan ilginç açıklama! Ashton Kutcher ve Mila Kunis servetlerini bakın ne yapacak!

Çiftin 5 yaşında Wyatt Isabelle adlı bir kızı ve 2 yaşında Dimitri Portwood adında bir oğlu bulunuyor.

Hollywood'un ünlü çifti Ashton Kutcher ve Mila Kunis'tan ilginç açıklama! Ashton Kutcher ve Mila Kunis servetlerini bakın ne yapacak!

Konu hakkında açıklamayı Dax Shepard'ın Armchair Expert adlı radyo programından yapan , "Çocuklarım ayrıcalıklı bir hayat yaşıyor ve bunu da bilmiyorlar. Gelecekte de bunun farkında olmayacaklar. Çünkü bildikleri tek yaşam şekli bu" dedi.

Hollywood'un ünlü çifti Ashton Kutcher ve Mila Kunis'tan ilginç açıklama! Ashton Kutcher ve Mila Kunis servetlerini bakın ne yapacak!

Bu nedenle de eşi Mila ile miraslarını yardım vakıflarına bağışlamayı planlamışlar.

Hollywood'un ünlü çifti Ashton Kutcher ve Mila Kunis'tan ilginç açıklama! Ashton Kutcher ve Mila Kunis servetlerini bakın ne yapacak!

Çocuklarının becerikli ve girişimci bir ruha sahip olmasını istediğini belirten daha önce de ekonomik kaynakların kullanılması konusunda çocuklarına bazı şeyleri öğretmeye çalıştıklarını açıklamıştı.

Hollywood'un ünlü çifti Ashton Kutcher ve Mila Kunis'tan ilginç açıklama! Ashton Kutcher ve Mila Kunis servetlerini bakın ne yapacak!

ise noel, yılbaşı gibi dönemlerde birbirlerine hediye almak yerine ihtiyacı olanlara yardım etmeyi alışkanlık haline getirdiklerini açıklamıştı.

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