Oyuncular askeri eğitim aldı kamp kurup tatbikat yaptı

Hem ülkemizde, hem de dünyanın farklı ülkelerinde milyonlarca kişinin merakla beklediği, Burak Özçivit'in başrol oynadığı 'Kuruluş Osman' dizisi, 20 Kasım'da atv'de başlıyor. Hollywood yapımlarını aşan prodüksiyonuyla Türk dizi sektörünün uluslararası arenadaki amiral gemisi olmaya hazırlanan 'Kuruluş Osman'ın üç tanıtımı 100 milyonun üzerinde izlendi. İşte rakamlar ve detaylarla dizinin dev prodüksiyonu:

* Oyunculara dokuz ay boyunca Bozdağ Film bünyesinde oluşturulan uluslararası koreografi ekibi tarafından at binme, kılıçyay kullanma, dövüş, koreografi eğitimi verildi.

DÖRT OBA KURULDU

* Dizide Osman Gazi'ye hayat veren Burak Özçivit başta olmak üzere oyuncular günlerce dağlık ve ormanlık alanlarda askeri eğitim aldı. Doğal şartlarda kendi barınaklarını inşa eden oyuncular, sularını bulup yemeklerini hazırladılar. Geceleri ikişer saat nöbet tuttular. Ekip kampta, emekli uzman subaylar tarafından komando eğitimi de aldı.

* 'Kuruluş Osman' için 300 dönüm arazi üzerinde Kayı Obası, Bizans Kalesi, suni göl ve çevresinde bir şehir ile Türkmen beyliği kasabasından oluşan devasa setler inşa edildi. Kayı Obası dışında, farklı Türk beylikleri için de dört oba kuruldu.

* Bizans Kalesi ve şehri, 50 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edildi. Surlarının boyu 8 metre, kuleler ise 11 metre uzunluğunda. 20 bin metrekarelik alana ise 800 metre genişliğinde ve 1.60 metre derinliğinde suni göl inşa edilip çevresine şehir kuruldu. Şehir içine pazar yeri, sahil, iskele, dükkanlar ve evler yapıldı.

* Dekorların inşasında 250 bin metre demir-saç, 1000 metreküp kereste, 500 metreküp strafor, 300 ton kayrak taşı ve 15 ton boya ve tiner kullanıldı.

* 150 kişilik sanat grubu; binlerce kılıç, kalkan, hançer, mızrak, yaydan oluşan döneme ait silahlar, döneme ait mobilyalar, günlük eşyalar ve aksesuvarlar üretti. Dekorların inşası altı ay sürerken, sanat grubu yüz elli bin metrekare kumaş kullandı.

* Dizi için 70 adet at satın alındı ve Bozdağ Film Platosu'nda at çiftliği kuruldu. Dizide atlar dışında; koyunlar, keçiler, bülbüller, keklikler, yılanlar, fareler ve akrepler de kullanıldı. Sette sürekli veteriner hekim bulunduruluyor.



50 BİN METRELİK ESKİTİLMİŞ KUMAŞTAN 120 KOSTÜM DİKİLDİ

* 'Kuruluş Osman'ın ilk bölümünde 5 bin yardımcı oyuncu rol aldı. 40 kişilik ana kadronun yanında 150 kişilik aksiyon ekibi de dizide görev aldı. Kamera arkası ise 400 kişiden oluşuyor.

* Kostüm ekibi, ana oyuncular için 120 kostüm dikti. Kostüm ve zırhın üretiminde 50 bin metrelik eskitilmiş özel kumaş kullanıldı.



OK ATMA MÜSABAKALARI

* Kampta dost ve düşman kuvvetlere ayrılan ekip, 10 kilometrelik parkurda tatbikat yaptı. Özçivit komutanlığındaki dost kuvvet oyuncuları, düşman topraklarına sızıp pusu kurup karargahı ele geçildiler. Ok atma müsabakasını ise hedefleri tam isabet vuran Burak Özçivit'in takımı kazandı.



TÜRKMENİSTAN'DAN 103 ÇADIR

* Dizide kullanılan 103 adet çadır, Türkmenistan'da 150 kişilik ekip tarafından el işçiliğiyle bir yılda üretildi. Çadırların ahşap aksamları için söğüt ağaçları tercih edildi. Çadır bezleri keçi ve koyun yününden elde edilip el tezgahlarında dokundu. Çadırların zemini Türkmen kilim ve halılarıyla döşendi.