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Annem beni tehdit ediyor

Annesi ve kardeşi hakkında yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelen , savcılığa başvurdu. Korel, “Annem beni tehdit ediyor, tehlikedeyim” dedi

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Annem beni tehdit ediyor
GÜNAYDIN'A KONUŞMUŞTU
ABD'DE evlere temizliğe gitmesiyle gündem yaratan Zeynep Korel; GÜNAYDIN'a verdiği röportajda annesi Hülya Darcan için "Beni yaşarken öldürdü" demişti. Kız kardeşi Bergüzar Korel için de sert açıklamalar yapan abla Korel, bu kez de savcılığa başvurdu.

MESAJLARI GÖSTERDİ
KARDEŞİ ve annesinin kendisini defalarca arayıp tehdit ve hakaret ettiğini belirten Korel, suç duyurusunda bulundu. Tehdit içerikli mesajları delil olarak sunan Korel, can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle koruma talep etti.
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Annem beni tehdit ediyor
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