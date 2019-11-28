Annem beni tehdit ediyor

BUGÜN NELER OLDU

ABD'DE evlere temizliğe gitmesiyle gündem yaratan Zeynep Korel; GÜNAYDIN'a verdiği röportajda annesi Hülya Darcan için "Beni yaşarken öldürdü" demişti. Kız kardeşi Bergüzar Korel için de sert açıklamalar yapan abla Korel, bu kez de savcılığa başvurdu.KARDEŞİ ve annesinin kendisini defalarca arayıp tehdit ve hakaret ettiğini belirten Korel, suç duyurusunda bulundu. Tehdit içerikli mesajları delil olarak sunan Korel, can güvenliğinin tehlikede olduğu gerekçesiyle koruma talep etti.