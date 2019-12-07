Kim yiyecek bu kadar parayı?

'Çalgı Çengi', 'Düğün Dernek' ve 'Ailecek Şaşkınız' gibi salonları kahkahaya boğan yapımların senarist ve yönetmeni Selçuk Aydemir'in imzasını taşıyan 'Baba Parası', 1 Ocak'ta vizyona girecek.

Sinema ve dizilerin komik ikilisi Murat Cemcir ile Ahmet Kural'ı altıncı kez bir araya getiren komedi filmi; 1 milyar dolarlık baba parasının peşine düşen üvey kardeşlerin savaşına eski eşin de dahil olmasıyla çığırından çıkan olayları konu alıyor.

Filmde Kural-Cemcir ikilisine; Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş da eşlik ediyor.







'Baba Parası'nda Ahmet Kural; Kıbrıs'ta yaşayan, duygusal, iyi kalpli, ailesine düşkün 'Selim' adında bir taksi şoförünü canlandırıyor. Cemcir ise tıp fakültesini kazanan ancak çapkınlıkları yüzünden okula devam etmeyen, vurdumduymaz, hayattaki tek motivasyonu para olan 'Niyazi' rolünde... Yağmur Tanrısevsin, 'Niyazi'nin aile bağlarına önem veren, yumuşak kalpli kardeşi 'Tülin'i, Devrim Yakut ise gözü paradan bir şey görmeyen, 'Tülin' ve 'Niyazi'nin anneleri 'Yakut'u oynuyor.

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