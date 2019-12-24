Polat Yağcı 43’üncü yaşgününü yıldızlarla kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Yağcı'yı bu özel gününde; Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Nejat Alp, Hakan Altun, Serkan Kaya, Demet Akalın, Mustafa Sandal, Sinan Akçıl, Zara, Kibariye, Funda Arar, Muazzez Ersoy, Kubat ve Yavuz Bingöl'ün de aralarında bulunduğu ünlü isimler yalnız bırakmadı. Konuklar Polat Yağcı'nun yeni yaşını şu sözlerle kutladı:Mesleğinin ehli olan, insan olarak da sevdiğimiz arkadaşımızın yaşgünü kutlu olsun.Polat'ın ilk ismi Orhan, adaşım. Evladım kadar severim onu.Polat'ın ilk yaptığı iş benim konserimmiş. O günden bu güne hep hayal etmiş, hayallerini gerçekleştirmiş. Hepimizin hayatına pozitif katkıları oldu. Bizi birbirimize kenetleyen kardeşim, Allah seni korusun.Polat'la abi-kardeşliğimizin arasına kimse giremez.Gecede Kibariye ve Hakan Altun da şarkılarını Polat Yağcı için söyledi.GECEDE sanatçılar, sahneye çıkarak Polat Yağcı için sevilen şarkılarını söyledi. Fotoğraflarının yer aldığı pastasını dostlarıyla birlikte kesen Yağcı, şöyle konuştu: "Bu kadar sanatçının bir araya gelmesi benim için çok değerli. Ne zaman sizleri arasam hep yanımdasınız. Bundan sonraki senelerde de inşallah hep birlikte oluruz."