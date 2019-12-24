Hekimoğlu dizisinin Orhan’ı Okan Yalabık’ın değişimi herkesi şoke etti! Yıllar ona da acımadı!

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncu Okan Yalabık, dünyaca ünlü dizi House MD uyarlaması olan Hekimoğlu dizisiyle sevenlerinin karşına çıkıyor. Hekimoğlu dizinin başrolünde Timuçin Esen, "Dr. House" olarak bilinen "Hekimoğlu" karakterini canlandırıyor. Okan Yalabık'ın dizide canlandırdığı karakter, Doktor Orhan Yavuz 40 yaşlarında başarılı bir onkoloji uzmanıdır. Doktor Ateş Hekimoğlu'nun lise ve üniversiteden arkadaşıdır. Hatta tek arkadaşıdır. Dr. Orhan Yavuz, Dr. Ateş'le tamamen zıt karakterlerde olsalar da her zaman Doktor Ateş'in iç sesi ve vicdanı olmuştur. House MD dizisinden uyarlanan Hekimoğlu dizisinin karakterleri Dr. Orhan Yavuz'u canlandıran Okan Yalabık'ı yıllar sonra görenler değişimi karşısında şoke oldu. İşte merak edenler için Okan Yalabık'ın ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…