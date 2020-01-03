Haberler > Günaydın Haberleri > Özcan Deniz'in yeğenine polis gözetimi

'in yeğenine polis gözetimi

’in, ehliyetsiz olarak otobanda 250 km. hız yapan yeğeni D.D.’ye adli kontrol geldi. 16 yaşındaki haylaz genç, artık haftanın üç günü karakola gidip imza verecek

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 3.1.2020
Özcan Deniz'in yeğenine polis gözetimi

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ
Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni D.D.'nin, Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde lüks bir spor otomobille hız denemesi yapması olay olmuştu. Ehliyeti olmadan 250 km. hızla araç kullanan D.D.'nin görüntüleri incelemeye alındı.

'PİŞMANIM' DEDİ
Polis merkezine götürülen D.D., ifadesinde "Pişmanım, bir daha yapmayacağım" dedi. Küçük D.'ye, toplam 3 bin 20 lira para cezası kesildi. Mahkemeye sevkedilen D.; her çarşamba, cumartesi ve pazar günleri karakola gidip imza atması şartıyla serbest bırakıldı.

Hercai’de Miran’ın anneannesi rolündeki Güven Hokna herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özcan Deniz'in yeğenine polis gözetimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN