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  • Hercai’de Miran’ın anneannesi rolündeki Güven Hokna herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı!

’de ’ın anneannesi rolündeki herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı!

'nin reyting rekortmeni dizisi 27. Bölümünde de en çok izlenen dizi olmuştu. Başrollerini ve 'nin paylaştığı, Cuma akşamları atv ekranlarında yayınlanan Hercai, Tüm Kişiler kategorisinde %9,30 izlenme oranı ve %20,12 izlenme payı alarak en çok izlenen yapım olmuştu. Hercai'nin 27. Bölüm etiketi #birömürseninle, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 2. Sıraya kadar yükseldi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başarmıştı. Geçtiğimiz haftaya damga vuran isim ise 'ın anneannesini rolü ile Hercai'ye dahil olan usta oyuncu oldu. Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Hayriye karakteriyle gönüllere taht kuran Güven Hokna, Hercai dizisinde de kilit bir karaktere hayat veriyor. Güven Hokna'nın yakın arkadaşı Işıl Yücesoy'un sosyal medyada yayınladığı bir fotoğraf ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Işıl Yücesoy, siyah beyaz fotoğrafı "Canım Güven Hokna… Nasıl geçti bu yıllar Allah aşkına?" notu ile Instagram'da paylaştığı fotoğrafta, Güven Hokna'yı görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Fotoğrafı gören hayranları Güven Hokna'yı tanıyamadı. İşte usta oyuncu Güven Hokna'nın ve diğer ünlü isimlerin inanılmaz değişimleri…

Giriş Tarihi: 03.01.2020 07:40 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 07:49
Hercai’de Miran’ın anneannesi rolündeki Güven Hokna herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı!

'nin sevilen dizisi geçtiğimiz haftaya damga vurmayı başardı. 27. Bölümde herkesi ekrana kilitleyen Hercai büyük bir ilgili ile izlendi. Hercai'ye 'ın anneannesi rolüyle dahil olan ise izleyenlerden tam not aldı. Usta oyuncuyu gören hayranları çok sevindi. Hercai'nin 27. Bölümünde bakın neler olmuştu? Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer.

Hercai’de Miran’ın anneannesi rolündeki Güven Hokna herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı!

Sevdiği adamın geçmişin bilinmezliğinde savrulmasına izin vermeyen , 'ın çıktığı bu yolculukta en büyük destekçisi olur.

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Hercai’de Miran’ın anneannesi rolündeki Güven Hokna herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı!

Diğer yandan Şükran'ın varlığıyla iyice kapana kısılan Azize, harekete geçmeden önce Elif'i konaktan göndermek ister.

Hercai’de Miran’ın anneannesi rolündeki Güven Hokna herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı!

Azize'nin baskılarına daha fazla dayanamayan Elif zor da olsa yurt dışına gitmeyi kabul eder. ve tüm olanlara rağmen aşklarını doludizgin yaşarken hiç beklemedik bir haberle kendilerini yeni bir savaşın ortasında bulur.

Hercai’de Miran’ın anneannesi rolündeki Güven Hokna herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı!

İşte merak edenler için Güven Hokna ve diğer isimlerin yıllar içindeki büyük değişimi…

Hercai’de Miran’ın anneannesi rolündeki Güven Hokna herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı!

MANSUR ARK

Hercai’de Miran’ın anneannesi rolündeki Güven Hokna herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı!
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