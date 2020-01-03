Hercai’de Miran’ın anneannesi rolündeki Güven Hokna herkesi şaşırttı! Kimse inanamadı!

atv'nin sevilen dizisi Hercai geçtiğimiz haftaya damga vurmayı başardı. 27. Bölümde herkesi ekrana kilitleyen Hercai büyük bir ilgili ile izlendi. Hercai'ye Miran'ın anneannesi rolüyle dahil olan Güven Hokna ise izleyenlerden tam not aldı. Usta oyuncuyu gören hayranları çok sevindi. Hercai'nin 27. Bölümünde bakın neler olmuştu? Miran'ın anneannesini Aslanbey konağına getirmesiyle Azize ve Şükran yıllar sonra yüzleşir. Yaşanan yüzleşme sonrası annesinin geçmişiyle ilgili yeni bilgiler öğrenen Miran artık hangi gerçeğe inanacağı konusunda büyük bir ikileme düşer.