Yağmur Tanrısevsin: Bu da benim babamın öğüdü

1 milyar dolarlık mirasın peşine düşen bir ailenin komik hikayesini anlatan 'Baba Parası' filminde 'Tülin'i canlandıran Yağmur Tanrısevsin, Cosmopolitan dergisine konuştu. Güzel oyuncu, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le başrollerini paylaştığı filmi, rolünü, bilinmeyen yönlerini anlattı...



Filmde canlandırdığınız 'Tülin'in sizi en heyecanlandıran tarafı ne oldu?

'Tülin', hikayedeki en aklıselim kişi ve ailenin iyi tarafını temsil ediyor. Onun hayata bakışı, masumiyeti, her şeye rağmen neşesi bitmeyen halleri beni hem düşündürdü, hem de role hazırlanırken başka dünyalara götürdü. Bir rolü canlandıracağım zaman o karakterin ruhuna dokunmaya odaklanırım. Her karakterde kendimden bir parça bulurum. Bazen bazı yanlarım karakterle hiç bağdaşmaz ama oyunculuk da o rolü yine de en iyi biçimde canlandırmaktır. 'Tülin'in hayata pozitif bakışı, bazı durumlarda saflık derecesine varan naifliği ve her durumda doğruyu anlatma çabası karakterin beni en heyecanlandıran yönü oldu.



Yeni bir proje öncesi korku, heyecan gibi duygular yaşar mısınız halen?

Bir projeye 'Evet' demeden önce her açıdan değerlendirmeye çalışırım. 'Role ne katabilirim?', 'O rol için benden beklenen ne?' gibi sorular olur. Bu soruların cevaplarını bulduktan sonra role hazırlanmaya odaklanırım. İşte bu aşamada da büyük bir heyecan başlar.



İYİ NİYETLİYSEN ŞANS SENİ BULUR



Peki, şans sizin hayatınızda nerede?

Şansın bir nebze de olsa önemli olduğunu düşünüyorum tabii ama insan, her şeyi çalışarak elde eder. Mücadele eder, en iyisini yapmak için çalışır. Başarının temelinde bunların yattığını düşünüyorum. Bir yandan şansın kendi yolculuğumda bana arkadaşlık ettiğine de inanıyorum. Şansı, biraz da iyi niyetli olmak olarak yorumluyorum. Gerçekten art niyet olmadan her konuda elinizden gelenin en iyisini yaptığınızda, şans da yanınızda oluyor.



Oyunculukta en güçlü bulduğunuz yanınız ne?

Bu işi yaparken beni motive eden, en güçlü bulduğum yanımı soruyorsanız, sürekli çalışmak diyebilirim. Ayrıca sahip olduğu yeteneğin dışında, sanatın ana dallarını takip etmek, sorumlulukların farkında olmak olabilir.



SOSYAL MEDYAYI SIKI TAKİP EDİYORUM



İnsanlara ne şekilde ilham vermek istersiniz?

İyiliğe ve yaşadığımız dünyaya fayda sağlayabileceğimiz işler yapmanın hepimiz için tek çıkış yolu olduğu konusunda ilham vermek isterdim.



Sizin dijital dünyayla aranız nasıl?

İyi bir sosyal medya kullanıcısıyım. Dijital dünyadaki gelişmeleri takip ediyorum. Geleceğin dünyası ilgimi çekiyor. Hem kendi mesleğimde neler olup bittiğini, hem de dijitalleşmenin sosyal yaşantımızı nasıl etkilediğini takip etmeye çalışıyorum.



Modayı takip eder misiniz?

Ederim ama günlük hayatımda kendime yakışan ve rahat ettiğim kıyafetleri giymeyi tercih ederim. İşim gereği katıldığım etkinliklerde moda olanı giymeye çalışırım.



BAŞARI FORMÜLÜM: YETENEK, ODAKLANMA VE ÇOK ÇALIŞMA



Oyunculukta sizce yetenek mi daha önemli, çok çalışmak mı, yoksa sadece güzellik yeterli mi?

Yetenek önemli ama çalışmak çok daha önemli. Çalışmadığınız, kendinizi işinize adamadığınız zaman yeteneğiniz de bir süre sonra yeterli olmuyor. Bana göre başarının formülünde şu üçlü var; yetenek, odaklanma ve çok çalışma. Güzellik hiçbir zaman tek başına yeterli olmaz.



STRESİMİ SERAMİK ATÖLYEMDE ATIYORUM



Günlük hayatın koşturmacasında kendi kendinize uyguladığınız bir takım rahatlama yöntemleri var mı?

Elbette var, dijitalleşme ile birlikte hayatın hızı da inanılmaz şekilde arttı. Bu aralar, beni en rahatlatan yer seramik atölyem. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Seramik Bölümü mezunuyum. Akatlar'ın ortasında, eski halini koruyan Karanfilköy mahallesinde bir seramik atölyem var. Burada kendi çalışmalarımı yürütüyorum. Kendi markam altında üretimler yapıyorum. Bazen çocuklarla, bazen de yetişkinlerle seramik çalışmaları düzenliyorum. Atölyemin olduğu mahalledeki komşularımla vakit geçiriyorum. İşte o anlar, zamanın durduğu anlar.



SAMİMİYET, BİLGİ, GÖRGÜ BENİM İÇİN ÖNEMLİ



Yeni biriyle tanıştığınızda ilk neye dikkat edersiniz?

Samimiyetine, bilgisine, görgüsüne...



Yoğun iş ve seyahat temposunda iş-yaşam-aşk dengesini kurmakta zorlandığınız anlar olur mu?

Hayatımda önem verdiğim şeyler benim için aynı zamanda çok değerlidir. Bu işimse, işimi en iyi yapmaya çalışırım. Aşksa, aşka duyduğum saygı ve aşkım için yapacağım şeyler de aynı değerdedir.



MUTLULUK BAŞKASINI MUTLU ETMEKTİR



Mutluluk nedir size göre?

Mutluluk, mutlu etmektir. Sadece kendinin değil, herkesin mutlu olduğu bir ortam yaratmaktır. Sevdiklerinizle geçirdiğiniz vakittir. Kendinize ait bir zamanda, o anları birileriyle paylaşabilmektir. Hayatımın temelinde mutlu olmak adına çabam her daim var.



NE YAPIYORSAN İYİ NİYETLE YAP!



Kariyerinizle ilgili aldığınız en önemli öğüt neydi?

Ben çok güzel ve sıcak ilişkileri olan bir ailede yetiştim. Ailem bana hep şunu dedi: "Ne yapıyorsan yap, iyi niyetle ve alın teri dökerek yap. Dürüst ol, vefalı ol, riyakâr olma, kimseyi kandırma. Çalışmaktan, emek vermekten çekinme. Gerisi önemli değil."



Uzak gelecek için hedefleriniz neler?

Bu topraklarda yaşayan farklı kadınların hikayelerini anlatmaya çalışacağım. Bir oyuncu olarak, oyunculuğun her alanında, farklı kadın hikayelerini anlatmayı hedefliyorum.



HEPBURN VE ŞORAY'A HAYRANIM



Kendiniz olmasaydınız kim olmak isterdiniz?

Kendim olmayı seviyorum, kendimle barışık bir insanım ama oyunculuk ve kariyer açısından soruyorsanız; Audrey Hepburn veya Türkan Şoray. Onların insanlara geçirdiği iyiliği, güzelliği, işlerini yaparken ortaya çıkan masalsı görüntülerini ve yarattıkları saygınlığı çok beğeniyorum.



TUTKULU BİR KADINIM



Naif ve sakin bir yapınız var gibi. İçinizde nasıl bir kadın gizli?

Benim içim ne ise dışım da öyle aslında. Mesele işim olduğunda tutkulu biriyim. Bir haksızlık varsa, hele bu haksızlık çaresiz birine yapılmışsa kendimi ben bile tanıyamıyorum bazen.

