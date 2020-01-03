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  • Ünlü yıldız aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! Bakın Kelly Brook'a kilo aldıran besin neymiş...

Ünlü yıldız aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! Bakın 'a kilo aldıran besin neymiş...

Ünlü yıldız aldığıkilolar sonrası neredeyse tanınmaz halde. Dünyaca ünlü yıldız Kelly Brook aldığı kiloların sebebini itiraf etti. Kelly Brook sık sık tükettiği bir besin yüzünden kilo aldığını söyledi ve 44 beden olduğunu söyledi. Görenlerin neredeyse tanıyamadığı Kelly Brook bir dönem dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendiriliyordu. Kısa bir süre önce kilo vermek için harekete geçtiğini söyleyen Kelly Brook'a kilo aldıran bakın hangi besinmiş! İşte ve Kelly Brook'un aksine ...

Giriş Tarihi: 03.01.2020 13:49 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 14:00
Ünlü yıldız aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! Bakın Kelly Brook'a kilo aldıran besin neymiş...

Yıllar geçtikçe güzelleşen, değişen veya zayıflayıp, kilo alan hepsi ilgimizi çekiyor. Ünlü yıldızların yıllar içindeki değişimi her zaman merak edilenler arasında. İşte yılların değiştirdiği bir ünlü isim daha. , bir zamanlar dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Kelly Brook sağlıksız beslenmenin kurbanı oldu. Görenlerin tanımakta zorlandığı Kelly Brook bakın nasıl değişmiş... İşte kilo alan ve bunun yanında kilolu olarak tanıdığımız sonrasında zayıflayan ünlü isimlerin değişimlerini de sizler için derledik...

Ünlü yıldız aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! Bakın Kelly Brook'a kilo aldıran besin neymiş...

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen , kilo alma nedenini açıkladı.

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Ünlü yıldız aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! Bakın Kelly Brook'a kilo aldıran besin neymiş...

Ünlü model ve TV yıldızı sık sık yediği patates kızartması yüzünden kilo aldığını itiraf etti.

Ünlü yıldız aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! Bakın Kelly Brook'a kilo aldıran besin neymiş...

Son dönemde 40 bedenden 44 bedene çıkan yani iki beden birden irileşen Brook, bunun nedeninin sık sık tükettiği patates cipsi olduğunu söyledi.

Ünlü yıldız aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! Bakın Kelly Brook'a kilo aldıran besin neymiş...

Brook "Kilo aldığımın farkındayım, bunu inkar etmem" dedi. Güzel yıldız kısa bir süre önce sağlıklı beslenmeye başladığını ve porsiyonlarını küçülterek yediklerini denetim altına aldığını da sözlerine ekledi.

Ünlü yıldız aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! Bakın Kelly Brook'a kilo aldıran besin neymiş...

KELLY BROOK

Ünlü yıldız aldığı kilolar nedeniyle tanınmaz halde! Bakın Kelly Brook'a kilo aldıran besin neymiş...
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