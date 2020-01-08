Konaklama bedava 6 bin TL’lik kolye hediye

Zeta-Jones önceki gün, Douglas ve çocukları ise dün şehirden ayrıldı. İşte çiftin İstanbul turunun perde arkası..



KAŞIKÇI ELMASI'NA BAYILDI

* Nişantaşı'nda bulunan ve Demet Sabancı Çetindoğan'a ait olan The St. Regis Hotel'de kalan aile, konaklama için ücret ödemedi. Çetindoğan ile dost oldukları öğrenilen ikiliye, en üst kattaki iki suit ayrıldı. Boğaz manzaralı odaya bayılan çift, tekneyle Boğaz'ı gezdi.

* Topkapı Sarayı'nı gezen çiftten Zeta- Jones'un Kaşıkçı Elması'na ve padişahların tören elbisesine bayıldığı öğrenildi. Harem kısmını da gezen Zeta-Jones, öğrendiği tarihi bilgiler karşısında şaşırdı. Hürrem Sultan Hamamı'nda kese masajı yaptıran oyuncu, arkadaşları ile bu anları telefondan paylaştı.



ULAŞIMI THY SAĞLADI

* İstanbul öncesi Hindistan, İran, Afrika, Zambia'ya da giden aile, konforlu olduğu gerekçesiyle THY'yi kullandı. Gezide aileye beş kişilik koruma ekibi eşlik etti. İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü de yanlarındaydı.



DOUGLAS'TAN EŞİNE ALTIN KOLEKSİYON SÜRPRİZİ

Eşini önce gün yolcu eden Michael Douglas, İstanbul'dan ayrılmadan önce iki çocuğuyla Kapalıçarşı'ya uğradı. Aileye bu gezide daha önce George- Barbara Bush'a sattığı halılarla Beyaz Saray'a giren Hakan Evin eşlik etti. Douglas, eşi Catherine Zeta-Jones'a sürpriz yapmak için bir kuyumcudan altın bir koleksiyon satın aldı. Evin'den de halılar hakkında bilgi aldıktan sonra sipariş verdi. Douglas'ın Bush'a halı sattığı için Evin'in dükkanına gittiği, ABD başkanları arasında en çok Bush'u sevdiği öğrenildi.



PASTIRMA, YAZMA VE KAFTAN ALIŞVERİŞİ

* Gezinin büyük bölümünü Tarihi Yarımada'da geçiren ikili, Kapalıçarşı girişinde bulunan bir lokantaya uğradı. Burada kuzu külbastı yiyen çift, ardından tekke ve dergahları gezdi. Alışveriş da yapan yıldızlar, pastırma satın aldı. Ardından Zeta- Jones, bir kuyumcuya girdi. Güzel oyuncu, 6 bin TL değerinde kolye beğendi. Kuyumcunun kolyeyi hediyesi etmesi, Zeta-Jones'u mutlu etti. İkili, arkadaşlarına da hediye olarak yazma ve kaftan aldı.

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