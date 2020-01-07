Ezgi Sertel ve oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu ikizlerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu'ndan çok özel paylaşım...

Set arkadaşlığı aşka dönüşen çiftlerden olan sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, şu sıralar anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hamileliğinde 33 haftayı geride bırakan Ezgi Sertel, eşi Ozan Çobanoğlu ile birlikte yer aldığı fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.