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  • Ezgi Sertel ve oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu ikizlerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu'ndan çok özel paylaşım...

ve oyuncu eşi ikizlerini kucaklarına almak için gün sayıyor... 'ndan çok özel ...

Set arkadaşlığı aşka dönüşen çiftlerden olan sunucu ve oyuncu ve 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem 'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, şu sıralar anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hamileliğinde 33 haftayı geride bırakan Ezgi Sertel, eşi Ozan Çobanoğlu ile birlikte yer aldığı fotoğrafları sayfasında takipçileri ile paylaştı. Ezgi Sertel paylaşımına "Bugün 33. haftamıza girdik çok şükür... Dua edin, 26. Haftada erken doğum riski taşımam nedeniyle istirahatle doğumu ertelemeye çalışıyoruz.Ve haftalar geçtikçe mutlu oluyoruz Biraz daha durun yavrularım benim!" notunu düştü. İşte ikiz bebeklere olan ile paylaşımları ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 07.01.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 07.01.2020 16:02
Ezgi Sertel ve oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu ikizlerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu'ndan çok özel paylaşım...

Set arkadaşlığı aşka dönüşen çiftlerden olan sunucu ve oyuncu ve 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem 'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, şu sıralar anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Hamileliğinde 33 haftayı geride bırakan Ezgi Sertel, eşi Ozan Çobanoğlu ile birlikte yer aldığı fotoğrafları sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Ezgi Sertel ve oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu ikizlerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu'ndan çok özel paylaşım...

paylaşımına "Bugün 33. haftamıza girdik çok şükür... Dua edin, 26. Haftada erken doğum riski taşımam nedeniyle istirahatle doğumu ertelemeye çalışıyoruz.Ve haftalar geçtikçe mutlu oluyoruz Biraz daha durun yavrularım benim!" notunu düştü. İşte ikiz bebeklere olan Ezgi Sertel'in eşi ile paylaşımları...

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Ezgi Sertel ve oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu ikizlerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu'ndan çok özel paylaşım...

İki erkek bebek dünyaya getirmeye hazırlanan bu fotoğrafı ise "İçimde atan iki minik kalp... Yanımda bizim için aşkla atan bir kalp" notu ile yayınladı.

Ezgi Sertel ve oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu ikizlerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu'ndan çok özel paylaşım...

, eylül ayında 2. Sayfa programına konuk olmuş ve merak edilenleri canlı yayında anlatmıştı...

Ezgi Sertel ve oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu ikizlerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu'ndan çok özel paylaşım...

Eşimle beraber doktora gitmiştik. Denemeden 10 gün sonra kontrole gidiyorsunuz çünkü...Çok şaşırdık. Çünkü ilk denemede tutmaz diyorlardı.

Ezgi Sertel ve oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu ikizlerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu'ndan çok özel paylaşım...

Ben onları ultrasonda görünce ağladım. Ozan 'ben bir oyuncuyla yapamam' demiş. Sonra bir gün 'Ezgi'yi Allah sahibine bağışlasın yok ya bana bağışlasın' demiş.

Ezgi Sertel ve oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu ikizlerini kucaklarına almak için gün sayıyor... Ezgi Sertel ve Ozan Çobanoğlu'ndan çok özel paylaşım...

Geçen sene iki tane düşüğüm olmuştu. Kalbi durmuştu yavrularımın. Doktor 5-6 ay ara verin dedi. Ben sandım ki, evleneceğim isteyince de kalıp doğuracağım.

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