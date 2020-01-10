Engelsiz Yaşam Vakfı’ndan atv’ye 4 ödül

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın düzenlediği 10. Yılın En İyileri Ödül Töreni, önceki gece Wow İstanbul Hotel'de gerçekleşti. Atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' Yılın En İyi TV Dizisi seçilirken, dizide rol alan Kerem Alışık En İyi Erkek Dizi Oyuncu, Vahide Perçin ise En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık görüldü. atv'de 'Esra Erol'da programını sunan Esra Erol ise Yılın En İyi Kadın Kuşağı Programı ödülünü aldı. Gecede Erol engellilere 15, Hakan Altun ise 10 tane tekerlekli sandalye bağışı yaptı. Meryem Uzerli ise açık artırmayla 22 bin liraya takı satın aldı.

BUGÜN NELER OLDU