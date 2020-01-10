Haberler > Günaydın Haberleri > Engelsiz Yaşam Vakfı’ndan atv’ye 4 ödül

Engelsiz Yaşam Vakfı’ndan atv’ye 4 ödül

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın 10’uncu Yılın En İyileri Ödül Töreni’ne ATV damga vurdu. Ünlü isimlerin katıldığı gecede, ATV yapımları dört ödül aldı

Giriş Tarihi: 10.1.2020
Engelsiz Yaşam Vakfı’ndan atv’ye 4 ödül

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın düzenlediği 10. Yılın En İyileri Ödül Töreni, önceki gece Wow İstanbul Hotel'de gerçekleşti. Atv dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' Yılın En İyi TV Dizisi seçilirken, dizide rol alan Kerem Alışık En İyi Erkek Dizi Oyuncu, Vahide Perçin ise En İyi Kadın Oyuncu ödüllerine layık görüldü. atv'de 'Esra Erol'da programını sunan Esra Erol ise Yılın En İyi Kadın Kuşağı Programı ödülünü aldı. Gecede Erol engellilere 15, Hakan Altun ise 10 tane tekerlekli sandalye bağışı yaptı. Meryem Uzerli ise açık artırmayla 22 bin liraya takı satın aldı.

Hercai'nin yıldız oyuncusu Akın Akınözü'nün annesi de çok ünlü bir oyuncu çıktı! İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nin annesi Özlem Akınözü...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Engelsiz Yaşam Vakfı’ndan atv’ye 4 ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN