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  • Hercai'nin yıldız oyuncusu Akın Akınözü'nün annesi de çok ünlü bir oyuncu çıktı! İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nin annesi Özlem Akınözü...

'nin yıldız oyuncusu 'nün annesi de çok ünlü bir oyuncu çıktı! İşte Hercai'nin 'ı Akın Akınözü'nin annesi ...

Cuma akşamlarının sevilen dizisi ile 17 Ocak tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Yılbaşının araya girmesi ile iki haftalık tatile giren diziler arasında Hercai de vardı. Hercai hayranları en çok 'Hercai'nin yeni bölümü ne zaman?' diye arattı. Usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü fetheden Hercai'nin başrol oyuncularından sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden oldu. Hercai'nin 'ı Akın Akınözü'nün attığı adım bile gündem olurken oyuncunun çok az kişi tarafından bilinen özellikleri hayranlarının markajında. 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün duyanların çok şaşırdığı bir özelliği de ünlü bir oyuncunun oğlu olması. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün çok az kişi tarafından bilinen oyuncu annesi 'nü görenler şaşırmadan edemiyor. Birçok kişi bilmiyor ama Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün hayatını, annesi değiştirmiş! Annesinin ısrarlı çabaları sonucu oyuncu olan Akınözü, aslında bambaşka bir meslek üzerine eğitim almış. Genç oyuncu, şimdilerde Hercai dizisinde oynadığı Miran karakteri ile popülerliğin zirvesine çıktı. Hercai'nin Miran'ı birçok dizi ve filmden tanıdığımız ünlü bir oyuncu. İşte Hercai'nin Miran'ı Özlem Akınözü ve ayrıca sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 07:15 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 07:30
Hercai'nin yıldız oyuncusu Akın Akınözü'nün annesi de çok ünlü bir oyuncu çıktı! İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nin annesi Özlem Akınözü...

Cuma akşamlarının sevilen dizisi ile 17 Ocak tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Yılbaşının araya girmesi ile iki haftalık tatile giren diziler arasında Hercai de vardı. Hercai hayranları en çok 'Hercai'nin yeni bölümü ne zaman?' diye arattı. Usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü fetheden Hercai'nin başrol oyuncularından sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden oldu. Hercai'nin 'ı Akın Akınözü'nün attığı adım bile gündem olurken oyuncunun çok az kişi tarafından bilinen özellikleri hayranlarının markajında. 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün duyanların çok şaşırdığı bir özelliği de ünlü bir oyuncunun oğlu olması. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün çok az kişi tarafından bilinen oyuncu annesi 'nü görenler şaşırmadan edemiyor. Birçok kişi bilmiyor ama Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün hayatını, annesi değiştirmiş! Annesinin ısrarlı çabaları sonucu oyuncu olan Akınözü, aslında bambaşka bir meslek üzerine eğitim almış. Genç oyuncu, şimdilerde Hercai dizisinde oynadığı Miran karakteri ile popülerliğin zirvesine çıktı. Hercai'nin Miran'ı birçok dizi ve filmden tanıdığımız ünlü bir oyuncu. İşte Hercai'nin Miran'ı Özlem Akınözü ve ayrıca sizin için derlediğimiz diğer ...

Hercai'nin yıldız oyuncusu Akın Akınözü'nün annesi de çok ünlü bir oyuncu çıktı! İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nin annesi Özlem Akınözü...

EMINA JAHOVIC

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Hercai'nin yıldız oyuncusu Akın Akınözü'nün annesi de çok ünlü bir oyuncu çıktı! İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nin annesi Özlem Akınözü...
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Hercai'nin yıldız oyuncusu Akın Akınözü'nün annesi de çok ünlü bir oyuncu çıktı! İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nin annesi Özlem Akınözü...

PELİN KARAHAN

Hercai'nin yıldız oyuncusu Akın Akınözü'nün annesi de çok ünlü bir oyuncu çıktı! İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nin annesi Özlem Akınözü...
Hercai'nin yıldız oyuncusu Akın Akınözü'nün annesi de çok ünlü bir oyuncu çıktı! İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nin annesi Özlem Akınözü...

HANDE ERÇEL

Hercai'nin yıldız oyuncusu Akın Akınözü'nün annesi de çok ünlü bir oyuncu çıktı! İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nin annesi Özlem Akınözü...
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