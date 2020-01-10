Hercai'nin yıldız oyuncusu Akın Akınözü'nün annesi de çok ünlü bir oyuncu çıktı! İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nin annesi Özlem Akınözü...

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Hercai yeni bölümü ile 17 Ocak tarihinde izleyicisiyle buluşacak. Yılbaşının araya girmesi ile iki haftalık tatile giren diziler arasında Hercai de vardı. Hercai hayranları sosyal medyada en çok 'Hercai'nin yeni bölümü ne zaman?' diye arattı. Usta oyuncuların yanı sıra genç oyuncu kadrosu ile seyircinin gönlünü fetheden Hercai'nin başrol oyuncularından Akın Akınözü sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden oldu. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün attığı adım bile gündem olurken oyuncunun çok az kişi tarafından bilinen özellikleri hayranlarının markajında. 29 yaşındaki Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün duyanların çok şaşırdığı bir özelliği de ünlü bir oyuncunun oğlu olması. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün çok az kişi tarafından bilinen oyuncu annesi Özlem Akınözü'nü görenler şaşırmadan edemiyor. Birçok kişi bilmiyor ama Hercai dizisiyle yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün hayatını, annesi değiştirmiş! Annesinin ısrarlı çabaları sonucu oyuncu olan Akınözü, aslında bambaşka bir meslek üzerine eğitim almış. Genç oyuncu, şimdilerde Hercai dizisinde oynadığı Miran karakteri ile popülerliğin zirvesine çıktı. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü birçok dizi ve filmden tanıdığımız ünlü bir oyuncu. İşte Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün oyuncu annesi Özlem Akınözü ve ayrıca sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri...