Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır’ı Oktay Kaynarca sosyal medyadan açıkladı! Herkes merak ediyordu…

ATV'nin sevilen projesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 154. yeni bölümünün yayınlanmaması dizinin hayranlarını meraklandırdı. Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca ise konu hakkında Instagram hesabından paylaşım yaparak merak edilen soruların cevabını verdi.

"ARANIN SEBEBİ BİZİM TATİL YAPMAMIZ DEĞİL"

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü 14 Ocak Salı akşamı da yayınlanmadı. Kanalların yeni yılla birlikte reklam anlaşmalarını yenilemesi nedeniyle diğer dizilerle birlikte ekrana ara veren EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümlerinin yayınlanmamasıyla ilgili, özleyip severek bekleyen ve haklı olarak serzenişte bulunan seyircilerimize ve sorularına cevaben; Biliyoruz merak ve sevgiyle haftalardır beklediğiniz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 4 hafta ara verildi. Ama bunun sebebi bizim tatil yapmamız, tatil yapmak istememiz değil. Bizim yani oyuncularının insiyatifinde gerçekleşen bir süreç değil."