2. ihanet vakası

Oyuncu Tuba Ünsal ile bir dargın bir barışık ilişkileri devam eden Caner Karaloğlu, Lucca adlı mekanda bir arkadaşı ve iki bayanla eğlendi. Karaloğlu, mekan çıkışında yanındaki iki kadınla birlikte arkadaşının arabasına bindi.







İş adamı, art arda patlayan flaşlar karşısında şoke olurken, yanındaki kadınlar arka koltukta yüzlerini saklamaya çalıştı.







Karaloğlu, direksiyondaki arkadaşına "Gaza bas" diyerek hızla uzaklaşırken, durumu görenler, "Huylu huyundan vazgeçmiyor. Aman Tuba görmesin" yorumlarında bulundu. Karaloğlu, çocuğunun annesi olan eşi İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas Vall'ı, Tuba Ünsal ile aldatmıştı.

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