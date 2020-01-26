Haberler > Günaydın Haberleri > 2. ihanet vakası

2. ihanet vakası

İspanyol model va tasarımcı eşi Elisabeth Mas Vall’ı, ile aldatan iş adamı çapkınlıkta sınır tanımıyor. İş adamı, bu kez de Bebek’te çıktığı çapkınlık turunda yakalandı. Karaloğlu, birlikte eğlendiği iki kadınla görüntülenince yüzünü saklamaya çalıştı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
2. ihanet vakası

Oyuncu Tuba Ünsal ile bir dargın bir barışık ilişkileri devam eden Caner Karaloğlu, Lucca adlı mekanda bir arkadaşı ve iki bayanla eğlendi. Karaloğlu, mekan çıkışında yanındaki iki kadınla birlikte arkadaşının arabasına bindi.



İş adamı, art arda patlayan flaşlar karşısında şoke olurken, yanındaki kadınlar arka koltukta yüzlerini saklamaya çalıştı.



Karaloğlu, direksiyondaki arkadaşına "Gaza bas" diyerek hızla uzaklaşırken, durumu görenler, "Huylu huyundan vazgeçmiyor. Aman Tuba görmesin" yorumlarında bulundu. Karaloğlu, çocuğunun annesi olan eşi İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas Vall'ı, Tuba Ünsal ile aldatmıştı.

Büyüdü Türkiye'nin en güzeli oldu... O şimdi çok ünlü!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2. ihanet vakası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN