Son dakika: Berna Laçin’den çirkin deprem provokasyonu! Berna Laçin’in Elazığ Malatya depremi sonrası yaptığı paylaşım eleştiri yağmuruna tutuldu!

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem anında büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarı attı. Vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Berna Laçin, Elazığ'da yaşanan deprem sonrası yaptığı son dakika açıklaması ile Twitter'da gündem oldu.

OKUYANLARI HAYRETE DÜŞÜREN İFADELER KULLANDI

Türkiye, Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin üzüntüsünü yaşarken sosyal medyadan da ilk provokasyonlar yayılmaya başladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan depremle ilgili paylaşımlarda bulunan sözde oyuncu Berna Laçin, okuyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı.

Sosyal medyada provokasyon! Depremden siyasi çıkar elde etmeye çalıştılar...