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Son dakika: ’den çirkin deprem provokasyonu! Berna Laçin’in Malatya depremi sonrası yaptığı paylaşım yağmuruna tutuldu!

Sosyal medya hesabı 'dan depremi ile ilgili paylaşımlarda bulunan sözde oyuncu , okuyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı. Berna Laçin'in 21 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ'daki depremle ilgili yaptığı paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı. Laçin'in paylaşımına yağdı. Elazığ’daki depremde can kaybını bir kenara bırakan Laçin, "Hop güncelleme 6.5... Biliyorsunuz bir dereceden sonra o ilde vergi filan depremden dolayı muafiyet alıyor" dedi. Laçin'in paylaşımı Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 26.1.2020 08:40 Güncelleme Tarihi: 26.1.2020 08:40 ABONE OL
Son dakika: Berna Laçin’den çirkin deprem provokasyonu! Berna Laçin’in Elazığ Malatya depremi sonrası yaptığı paylaşım eleştiri yağmuruna tutuldu!

AFAD verilerine göre, 'ın Sivrice ilçesinde yerin 10 kilometre derinliğinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Deprem anında büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar, depremin hemen ardından kendilerini dışarı attı. Vatandaşların birçoğu geceyi sokakta geçirirken, AFAD, AKUT ve belediyeler başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş Elazığ için seferber oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen , Elazığ'da yaşanan deprem sonrası yaptığı son dakika açıklaması ile 'da gündem oldu.

OKUYANLARI HAYRETE DÜŞÜREN İFADELER KULLANDI

Türkiye, Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremin üzüntüsünü yaşarken sosyal medyadan da ilk provokasyonlar yayılmaya başladı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan depremle ilgili paylaşımlarda bulunan sözde oyuncu Berna Laçin, okuyanları hayrete düşüren ifadeler kullandı.

Sosyal medyada provokasyon! Depremden siyasi çıkar elde etmeye çalıştılar...

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Son dakika: Berna Laçin’den çirkin deprem provokasyonu! Berna Laçin’in Elazığ Malatya depremi sonrası yaptığı paylaşım eleştiri yağmuruna tutuldu!
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