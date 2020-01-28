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’ten 'ya kavgada bile söylenmeyecek laflar

, kavgalı olduğu şarkıcı ’i savcılığa şikayet etti: “Sosyal medyada bana ‘ ama evladına ben sahip çıkarım’ diyerek hakaret etti. Kişilik haklarımı zedeledi!”

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Tuğba Özerk’ten Deniz Akkaya'ya kavgada bile söylenmeyecek laflar

MAHKEMELİK OLMUŞLARDI
Deniz Akkaya ile Tuğba Özerk arasındaki kavga bitmiyor. Özerk, bir TV programında annesiyle ilgili açıklama yapan Akkaya'ya tazminat davası açmış ancak mahkeme, davanın reddine karar vermişti. Özerk, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının sosyal medya hesabında Deniz Akkaya'nın fotoğrafını görünce altına şunları yazdı:

'SEN KIZINI KAMPLARA AT'
"Yaşlılar küçülür, bunun gibi. Tabutun geniş olacak ama evladına ben sahip çıkarım merak etme. Sen kızı kamplara at, orada burada patla!" Bu sözlerin ardından savcılığa başvuran Akkaya, suç duyurusunda bulundu. Ünlü manken, şikayet dilekçesinde Özerk'in kendisine hakaret ettiğini savundu. Popçu hakkında soruşturma başlatıldı.

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Tuğba Özerk’ten Deniz Akkaya'ya kavgada bile söylenmeyecek laflar
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