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Şarkıcı ’ın albümü için ameliyatını erteledi!

ve , önceki gün Akçıl'ın proje albümünde İzel'in seslendireceği şarkının kayıtları için stüdyoda bir araya geldi.

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın
Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Şarkıcı İzel Sinan Akçıl’ın albümü için ameliyatını erteledi!

İzel, 14 Şubat'ta müzikseverlerle buluşacak albümle ilgili şöyle konuştu: "Sinan Akçıl'ın bana gel demesi yeter. Normalde bugün lenf bezlerimden bir operasyon geçirecektim ama ameliyatımı erteledim. 15 yıl önce seslendirmek istediğim ancak yorumlayamadığım 'Kararsızım' şarkısını yorumladım. Bugün de koşa koşa bu proje için geldim. Çünkü şarkılar bana hayat veriyor. Bu projede olmasaydım çok üzülürdüm." Son dönemde "Pop müzik bitiyor mu?" tartışmalarına son noktayı koyan Sinan Akçıl, "Bizim gibi üreten sanatçılar olduğu sürece pop müzik bitmez" şeklinde konuştu.

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Şarkıcı İzel Sinan Akçıl’ın albümü için ameliyatını erteledi!
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