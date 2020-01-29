Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer… Osman Bey Edebalı'yı ikna edebilecek mi?

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 8. Bölümünde Sofia için tehlikeli sürecin başlayacağını gösterdi. Öte yandan Osman'ın kurulan tuzaklardan kurtulması sonrası yeni adımlar atmak için girişimlerde bulunması dikkatlerden kaçmayacak. Peki, Kuruluş Osman 8. bölümde Bala Hatun'u alamayan Osman neler yapacak? Yannis'in elinden kaçan isimlerin ardından farklı önlemler almak zorunda kalacağını gösterdi. Öte yandan Osman'a işkence yapan kişinin ortaya çıkacağı haftada Dündar Bey de boş durmayacak. Kuruluş Osman'ın en çok sevilen karakterlerinden biri de Bala Hatun. Özge Törer'in canlandırdığı Bala Hatun karakteri sevilerek takip ediliyor. Özge Törer'in hayatı hayranları tarafından merak konusu oldu. Takipçilerinin en çok merak ettiği ise Törer'in yaşı oldu. İşte merak edenler için Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer ve diğer ünlü isimlerin yaşları…