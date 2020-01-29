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  • Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer… Osman Bey Edebalı'yı ikna edebilecek mi?

’ın ’u Edebalı'yı ikna edebilecek mi?

'nin reyting rekortmeni dizisi 'ın 8. Bölümünde Sofia için tehlikeli sürecin başlayacağını gösterdi. Öte yandan Osman'ın kurulan tuzaklardan kurtulması sonrası yeni adımlar atmak için girişimlerde bulunması dikkatlerden kaçmayacak. Peki, Kuruluş Osman 8. bölümde 'u alamayan Osman neler yapacak? Yannis'in elinden kaçan isimlerin ardından farklı önlemler almak zorunda kalacağını gösterdi. Öte yandan Osman'a işkence yapan kişinin ortaya çıkacağı haftada Dündar Bey de boş durmayacak. Kuruluş Osman'ın en çok sevilen karakterlerinden biri de Bala Hatun. 'in canlandırdığı Bala Hatun karakteri sevilerek takip ediliyor. Özge Törer'in hayatı hayranları tarafından merak konusu oldu. Takipçilerinin en çok merak ettiği ise Törer'in yaşı oldu. İşte merak edenler için Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 29.01.2020 07:41 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020 07:52
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer… Osman Bey Edebalı'yı ikna edebilecek mi?

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen 'ın 8. Bölümün bakın neler olakcak? Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, 'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır? Kuruluş Osman'ın en sevilen karakterlerinden biri olan Bala Hatun izleyenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Başarılı oyuncu 'in canlandırdığı karakter herkesin ilgisini çekiyor. Törer'in hayatını araştıranlar ünlü oyuncunun yaşını duyunca çok şaşırdı. İşte merak edenler için genç oyuncu Özge Törer'in ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer… Osman Bey Edebalı'yı ikna edebilecek mi?

İLKER İNANOĞLU

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer… Osman Bey Edebalı'yı ikna edebilecek mi?

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