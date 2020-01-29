Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer… Osman Bey Edebalı'yı ikna edebilecek mi?

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 8. Bölümün bakın neler olakcak? Osman ve Alpleri, Yannis'in kurduğu tuzaktan kurtulmayı başarmıştır. Osman için kendi canından vazgeçmek üzere olan Şeyh Edebalı'nın hayatını da kurtarmayı başaran Osman, yengesi Selcan'ı, Bala Hatun'u istetmek için gönderir. Ancak Şeyh Edebalı kızını Osman'a vermemiştir. Bunu öğrenen Osman ne yapacaktır? Şeyh Edebalı'yı ve Osman'ı elinden kaçıran Yannis'in yeni planı ne olacaktır? Osman'a işkence yapan kişinin Sofia olduğu öğrenildiğinde Dündar Bey ne yapacaktır? Kuruluş Osman'ın en sevilen karakterlerinden biri olan Bala Hatun izleyenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Başarılı oyuncu Özge Törer'in canlandırdığı karakter herkesin ilgisini çekiyor. Törer'in hayatını araştıranlar ünlü oyuncunun yaşını duyunca çok şaşırdı. İşte merak edenler için genç oyuncu Özge Törer'in ve diğer ünlü isimlerin yaşları…