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dolandırıcıya yarım milyon kaptırdı!

Sanat, iş ve spor dünyasından birçok ismi, adlı sistem ile dolandıran ’ın kurbanlarından biri de çıktı. Kar payı alma vaadiyle yarım milyon lirasını sisteme kaptıran ünlü oyuncu, savcılığa başvurdu

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN Günaydın
Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Burcu Kıratlı dolandırıcıya yarım milyon kaptırdı!

İSMİ MİNE ÖZKAN
Ünlüler dünyasını karıştıran Ponzi Zinciri'nin son kurbanı Burcu Kıratlı oldu. Kıratlı, kendisini Mine Mumcu olarak tanıtan Mine Özkan adlı kişi tarafından dolandırıldığını belirterek savcılığa başvurdu. Güzel oyuncu, Özkan'a yaklaşık yarım milyon TL kaptırdığını belirtti.

KURBAN ARTIYOR
Ponzi'ye 1.3 milyon dolar kaptıran basketbolcu Semih Erden de geçtiğimiz aylarda savcılığa başvurmuştu. Mine Özkan'ın "Aylık kâr faizi vereceğim" diyerek para aldığı magazin, spor ve iş dünyasındaki birçok ismin de ileriki günlerde dava açması bekleniyor.

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Burcu Kıratlı dolandırıcıya yarım milyon kaptırdı!
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