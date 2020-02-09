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Son dakika: ve arasındaki o fotoğraflarla adeta belgelendi! İkili ’da görüntülendi...

ve 'ın arasındaki iddiaları, ikilinin 'da birlikte görüntülenmesinin ardından yeniden güçlendi. Cem Yılmaz'ın çok konuşulan aşkı Defne Samyeli ile sürpriz ayrılığının ardındaki isminin Serenay Sarıkaya olduğu iddiası gündemine adeta bomba gibi düşmüştü. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, aşk sorularına her seferinde kaçamak cevaplar vermiş ancak iddiaları yalanlamamışlardı. Cem Yılmaz, geçen hafta da Serenay Sarıkaya’nın başrolünde oynadığı “Alice” müzikalinin 50. oyun kutlamasına katılmıştı Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programında ise ‘Hiç kimseyi stalk’luyor musun?’ sorusuna “Diyelim ki ben ‘Serenay Sarıkaya ne yapmış?’ diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?” yanıtını vermişti. Son dakika gelişmesine göre güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Atina’da görüntülendi. İkilinin ’ın başkenti Atina sokaklarında gezerken görüntülendikleri bir kare sosyal medyada paylaşıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları

Giriş Tarihi: 9.2.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 9.2.2020 11:02 ABONE OL
Son dakika: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasındaki aşk o fotoğraflarla adeta belgelendi! İkili Atina’da görüntülendi...

Son dakika gelişmesine göre yaşadıkları iddia edilen ve yurt dışında görüntülendi. Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyada ve haberlerinde konuşuluyordu. İki ünlü isim, 'daki Türkler tarafından görüntülendi.

CEM YILMAZ İLE SERENAY SARIKAYA'NIN ATİNA KAÇAMAĞI

Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası günlerdir sosyal medyada ve magazin haberlerinde konuşuluyordu. İki ünlü isim, Atina'daki Türkler tarafından görüntülendi.

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Son dakika: Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya arasındaki aşk o fotoğraflarla adeta belgelendi! İkili Atina’da görüntülendi...
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