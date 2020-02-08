Son dakika! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın Atina'daki görüntüleri sosyal medyada olay oldu | Video

Son dakika haberi... Aşk yaşadıkları konuşulan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Atina'da ilk kez beraber böyle görüntülendi. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkından ilk kareler olduğu iddia edilen bir aradaki görüntüler sosyal medyada da olay oldu!