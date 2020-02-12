Video Haber Son dakika! Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya aşkı hakkında flaş açıklama! | Video

Son dakika! Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya aşkı hakkında flaş açıklama! | Video

Son dakika! Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'la Serenay Sarıkaya aşkı hakkında flaş açıklama! | Video
12.02.2020 | 08:59

Son dakika haberi... Defne Samyeli'nin Sernay Sarıkaya - Cem Yılmaz aşkı hakkında yaptığı açıklamalar, magazin gündeminde olay oldu! Defne Samyeli, açıklamalarında; Cem Yılmaz'ın kendisiyle beraberken Serenay Sarıkaya ile de ilişkisi olduğu yönünde çıkan haberlere itiraz ettiği için basın mensuplarında özür diledi. Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya'nın Atina'da ortaya çıkan aşkı hakkında yaptı açıklamalar sosyal medyada da olay oldu! Defne Samyeli'nin yaptığı duygusal açıklama magazin gündeminde de birinci sıraya yerleşti.

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