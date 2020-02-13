Web TV Haber Son dakika! Hadise - Kaan Yıldırım aşkını ortaya çıkaran bu görüntüler sosyal medyada olay oldu | Video

Son dakika! Hadise - Kaan Yıldırım aşkını ortaya çıkaran bu görüntüler sosyal medyada olay oldu | Video

Son dakika! Hadise - Kaan Yıldırım aşkını ortaya çıkaran bu görüntüler sosyal medyada olay oldu | Video
13.02.2020 | 09:35

Son dakika haberi... Şarkıcı Hadise'nin bir oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığını ortaya çıkardığı iddia edilen görüntüler sosyal medyada olay oldu! Magazin dünyası, Cem Yılmaz - Serenay Sarıkaya aşkını ve Defne Samyeli'nin açıklamalarını konuşurken yeni bir aşk haberi daha geldi! Eşi Ezgi Eyüpoğlu'ndan boşanan Oyuncu Kaan Yıldırım'ın ünlü Şarkıcı Hadise Açıkgöz ile aşk yaşadığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Oyuncu Kaan Yıldırım'ın şarkıcı Hadise ile aşk yaşadığı dikkatli sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilerek bu görüntülerle ifşa edildiği iddia edildi.

Magazin dünyası, Atina'da ortaya çıkan Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya aşkı görüntülerini ve Defne Samyeli'nin bu aşka tepki açıklamalarını konuşurken yeni bir aşk daha ortaya çıktı! Magazin dünyası şimdide Şarkıcı Hadise ile Oyuncu Kaan Yıldırım'ın aşkını ifşa ettiği iddia edilen o görüntüleri konuşuyor!

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