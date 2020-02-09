Delilleri gizlediler mahkemeyi yanılttılar

BUGÜN NELER OLDU

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) üyesi beş müzisyen, usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla Başkan Candan Erçetin ve yardımcısı Ferhat Göçer'in de aralarında bulunduğu 11 yöneticinin yönetimden el çektirilmesini istedi.Aralarında Burhan Bayar ve Cengiz Erdem'in de bulunduğu beş kişi mahkemeye sundukları dilekçede, iddialarını şöyle sıraladı:Bilirkişilere yaptırılan imza incelemesinde usulsüzlükler tespit edildi. Bununla ilgili tutanak mahkemeden gizlendi.Bu sahte imzaların gizlenmesi için 96 bin 775 lira gibi çok yüksek bir meblağ harcandı.Yöneticiler yakınlarına menfaat sağlamak amacıyla bütçeyi fahiş rakamlarla harcadı. Sahte imzaların varlığını destekleyen deliller gizlendi.70 bin üyesi olan MSG'de önemli tüzük değişiklikleri sadece 171 kişiyle yapıldı. Vekaletnamelerdeki 20 imza ise birbirinden farklı.