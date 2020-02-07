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  • Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş.. Bakın Hercai'nin yakışıklı oyuncusu hangi ünlüyle evli...

'nin 'su meğer eşiyle aynı dizideymiş.. Bakın hangi ünlüyle evli...

31. bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cuma akşamlarının rekortmen dizisi ile Aslanbey ve Şadoğlu arasında dengeler değişiyor... Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran'ın sarsılan güveni Azize'nin başarılı olmasını engeller. Mektubun ortaya çıkmasıyla beraber intikam oyununda da sona gelindiğini düşünen Hazar bu sefer Dilşah hakkında öğrendiği yeni bilgilerle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını keşfeder. Başarılı oyuncu kadrosu ile gönülleri fetheden Hercai dizisinde karakteri ile izlediğimiz oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de ilgi görüyor. Deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer sosyal medyada özel hayatı en çok merak edilen isimlerden. Özellikle Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su ile aynı dizide yer almış... İşte aile hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncu Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 07.02.2020 07:45 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 07:54
Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş.. Bakın Hercai'nin yakışıklı oyuncusu hangi ünlüyle evli...

31. bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Cuma akşamlarının rekortmen dizisi ile Aslanbey ve Şadoğlu arasında dengeler değişiyor... Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran'ın sarsılan güveni Azize'nin başarılı olmasını engeller. Mektubun ortaya çıkmasıyla beraber intikam oyununda da sona gelindiğini düşünen Hazar bu sefer Dilşah hakkında öğrendiği yeni bilgilerle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını keşfeder. Başarılı oyuncu kadrosu ile gönülleri fetheden Hercai dizisinde karakteri ile izlediğimiz oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de ilgi görüyor. Deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer sosyal medyada özel hayatı en çok merak edilen isimlerden. Özellikle Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su ile aynı dizide yer almış... İşte aile hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncu Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi ve sizin için derlediğimiz ...

Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş.. Bakın Hercai'nin yakışıklı oyuncusu hangi ünlüyle evli...

ERCAN - NAZAN KESAL

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Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş.. Bakın Hercai'nin yakışıklı oyuncusu hangi ünlüyle evli...
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Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş.. Bakın Hercai'nin yakışıklı oyuncusu hangi ünlüyle evli...
Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş.. Bakın Hercai'nin yakışıklı oyuncusu hangi ünlüyle evli...

HAYFA SAFİ TULUN VE EŞİ

Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş.. Bakın Hercai'nin yakışıklı oyuncusu hangi ünlüyle evli...
Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer meğer eşiyle aynı dizideymiş.. Bakın Hercai'nin yakışıklı oyuncusu hangi ünlüyle evli...
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