4 Türk tasarımcının New York çıkarması

Ticaret Bakanlığı desteğiyle Türkiye Tanıtım Grubu iş birliğiyle New York Fashion Week kapsamında düzenlenen Turkish Designers defilesinde; Aslı Filinta, Deniz&Begüm Berdan, Hakan Akkaya ve Simay Bülbül 2020-2021 sonbahar-kış koleksiyonlarını tanıttı. Türk tasarımları ve yüzde yüz Türk kumaşlarıyla şekillenen defileye yabancı basın da büyük ilgi gösterdi. Hakan Akkaya, New York Fashion Week'te bu sene 'Justice' adlı koleksiyonunun yanı sıra Turkish Designers Show içinde 'Glamour' adlı koleksiyonu ile de yer aldı.





AYAKTA ALKIŞLANDI

Defile sonunda Akkaya, ay yıldızlı gömlekle izleyenlerin karşısına çıkarak onları selamladı. Salondakiler, ünlü tasarımcıyı ayakta alkışladı.



KUMAŞLAR VE FERMUARLAR PET ŞİŞELERDEN ÜRETİLDİ

Tasarımcı Aslı Filinta, 'Bashi- Bazouk' adlı koleksiyonunda Batı'nın Türk kültüründen esinlenmesi olarak bilinen Turquerie akımından etkilenmiş. Koleksiyonda, pet şişelerin geri dönüşümüyle ürettiği kumaşlar kullanıldı. Deniz&Begüm Berdan, koleksiyonunda çevreye duyarlı malzemeleri teknolojik işçilikle birleştiriyor. Fermuarlar su şişelerinin mavi kapaklarından yapıldı. Simay Bülbül ise Türk kadınlarından ilham aldı.

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