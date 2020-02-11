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  • Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'u kilo alınca kimse tanıyamadı! Solmaz Çiros’u görenler şoke oldu!

adayı 'u kilo alınca kimse tanıyamadı! ’u görenler şoke oldu!

Katıldığı evlilik programıyla adını duyurduktan sonra şarkıcılık yapmaya başlayan son haliyle herkesi şoke etti. , hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Evlilik programlarında aradığı aşkı bulamayan Çiros, sahip olduğu tanınırlığın ardından şarkıcı oldu. Solmaz Çiros, aldığı kilolarla görenleri hayret ettiriyor. Solmaz Çiros, son haliyle takipçilerinin diline düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan Çiros, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Takipçileri Solmaz'a her fırsatta, ''Çok kilo almışsın'' ve ''Sen hangi ara bu kadar şiştin!'' gibi yorumlar yapıyor. İşte merak edenler için Solmaz Çiros ve diğer ünlü isimlerin zayıf ve kilolu hali…

Giriş Tarihi: 11.02.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 10:13
Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'u kilo alınca kimse tanıyamadı! Solmaz Çiros’u görenler şoke oldu!

, kısa sürede popüler olduktan sonra Aşkımız Buraya Kadar ve Uçurdum Seni isimli şarkılara klip çekti. Çeşitli mekanlarda sahneye çıkan 'un son hali görenleri şaşırtıyor. Çiros son günlerde aldığı kilolarla gündem oldu. İnternette araştırma yapanlar Solmaz Çiros'un hayatını merak ediyor. Aslen İzmirli olan Solmaz Çiros, 1997 yılında dünyaya geldi. Roman bir ailenin 4 çocuğundan biridir. Sekizinci sınıfa kadar okudu, aşık olunca okulu bıraktı. Solmaz Çiros, şimdilerde geçimini şarkı söyleyerek sağlıyor. Evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, son günlerde aldığını kilolarla dikkat çekiyor. İşte Solmaz Çiros ve diğer ünlü isimlerin zayıf ve kilolu halleri…

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'u kilo alınca kimse tanıyamadı! Solmaz Çiros’u görenler şoke oldu!

Yeşim Ceren Bozoğlu

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Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'u kilo alınca kimse tanıyamadı! Solmaz Çiros’u görenler şoke oldu!

Yeşim Ceren Bozoğlu

(20 kilo verdi)

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'u kilo alınca kimse tanıyamadı! Solmaz Çiros’u görenler şoke oldu!

Cengiz Kurtoğlu

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'u kilo alınca kimse tanıyamadı! Solmaz Çiros’u görenler şoke oldu!

Cengiz Kurtoğlu

(41 kilo verdi)

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'u kilo alınca kimse tanıyamadı! Solmaz Çiros’u görenler şoke oldu!

Pelin Öztekin

Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'u kilo alınca kimse tanıyamadı! Solmaz Çiros’u görenler şoke oldu!

Pelin Öztekin

(90 kilo verdi)

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