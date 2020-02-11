Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros'u kilo alınca kimse tanıyamadı! Solmaz Çiros’u görenler şoke oldu!

Solmaz Çiros, kısa sürede popüler olduktan sonra Aşkımız Buraya Kadar ve Uçurdum Seni isimli şarkılara klip çekti. Çeşitli mekanlarda sahneye çıkan Solmaz Çiros'un son hali görenleri şaşırtıyor. Çiros son günlerde aldığı kilolarla gündem oldu. İnternette araştırma yapanlar Solmaz Çiros'un hayatını merak ediyor. Aslen İzmirli olan Solmaz Çiros, 1997 yılında dünyaya geldi. Roman bir ailenin 4 çocuğundan biridir. Sekizinci sınıfa kadar okudu, aşık olunca okulu bıraktı. Solmaz Çiros, şimdilerde geçimini şarkı söyleyerek sağlıyor. Evlilik programlarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, son günlerde aldığını kilolarla dikkat çekiyor. İşte Solmaz Çiros ve diğer ünlü isimlerin zayıf ve kilolu halleri…