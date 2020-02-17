Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra gelen şiddet itirafı! ‘Babam tuvalette hortumla dövdü’

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Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube programına konuk oldu. Çocukluğunda yaşadığı zorlukları anlatan Esmersoy, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

"ANNEME 'ANNE' DEDİĞİM İÇİN TOKAT YEDİM"

"Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim. 18 yaşımda annem 'Artık bana anne diyebilirsin' deyince yaşadıklarımı sorgulamaya başladım.