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’dan yıllar sonra gelen şiddet itirafı! ‘Babam tuvalette hortumla dövdü’

Ünlü sunucu , YouTube üzerinden yayınlanan bir programına konuk oldu. Hayatı boyunca yaşadığı zorlukları anlatan Burcu Esmersoy, babasıyla arasının neden kötü olduğunu ve yaşadığı şiddeti anlattı. Burcu Esmersoy’dan babasından nasıl şiddet gördüğünü gözyaşları içinde anlattı. Esmersoy, küçük yaşta babasının kendisini tuvalete kapatıp hortumla dövdüğünü anlattı. Konuşurken sesi titreyen Esmersoy'un hayat hikayesi herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü sunucudan yıllar sonra gelen itiraf adeta izleyenlerin kanını dondurdu.

Giriş Tarihi: 17.2.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 17.2.2020 11:53 ABONE OL
Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra gelen şiddet itirafı! ‘Babam tuvalette hortumla dövdü’

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Ünlü sunucu ve oyuncu , Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube programına konuk oldu. Çocukluğunda yaşadığı zorlukları anlatan Esmersoy, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

"ANNEME 'ANNE' DEDİĞİM İÇİN TOKAT YEDİM"

"Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim. 18 yaşımda annem 'Artık bana anne diyebilirsin' deyince yaşadıklarımı sorgulamaya başladım.

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Burcu Esmersoy’dan yıllar sonra gelen şiddet itirafı! ‘Babam tuvalette hortumla dövdü’
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