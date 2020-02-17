Şiddet mağduru olduğunu itiraf eden Burcu Esmersoy o anları sesi titreyerek böyle anlattı | Video
Ünlü Sunucu Burcu Esmersoy'un şiddet mağduru olduğunu itiraf etti! Ünlü Sunucu Burcu Esmersoy, Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube'da yayınladığı videoda küçük yaştayken şiddet mağduru olduğu anları sesi titreyerek böyle anlattı... "Tuvalette hortumla döverdi"
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