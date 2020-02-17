Aleyna Tilki'den ünlü sanatçıları kızdıracak şok açıklama! "Klibimdeki ayılar pek çok ünlüden..." | Video
Aleyna Tilki'den ünlüleri kızdıracak şok açıklama! Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki yine çok konuşulacak bir açıklama daha yaptı. Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda kliplerinde oynayan ayıların pek çok ünlüden daha ünlü olduğu açıklayarak; bazı şöhretleri kızdıracak bir açıklamaya imza attı.
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