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Aile kurumunu hiçe sayan 'ye ceza

Üst Kurulu, son toplantısında vatandaşlardan gelen yoğun şikayetleri değerlendirdi. Kurul, 'de oynayan Yasak Elma dizisine idari para cezası verdi. Kurul raporunda, 'Dizinin bazı sahneleri, aile kurumunu hiçe sayıyor, milli ve manevi değerlere aykırı" dedi.

Giriş Tarihi: 18.2.2020 ABONE OL
Aile kurumunu hiçe sayan FOX TV'ye ceza

RTÜK Üst Kurulu, son toplantısında vatandaşlardan gelen yoğun şikayetleri değerlendirdi. Kurul, Fox TV'de oynayan Yasak Elma dizisine idari para cezası verdi. Kurul raporunda, 'Dizinin bazı sahneleri, aile kurumunu hiçe sayıyor, milli ve manevi değerlere aykırı" dedi.

ÇUKUR'A İKİNCİ KEZ CEZA GELDİ
RTÜK, aynı toplantıda Show TV'de yayınlanan Çukur dizisine de şiddet ve alkollü içkileri özendirici sahneleri nedeniyle ceza verilmesini uygun buldu. Yasayı daha önce de ihlal eden Çukur, böylece RTÜK'ten ikinci kez ceza almış oldu.

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Aile kurumunu hiçe sayan FOX TV'ye ceza
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