Survivor 2020 kadrosuna seçilen Tuğba Melis Türk fiziği ile büyüledi!

Survivor Ünlüler takımı yarışmacıları arasında yerini alan isimlerden biri de Tuğba Melis Türk oldu. Yeni sezonda Survivor'da yarışacak olan yetenekli oyuncu Tuğba Melis Türk'ün hayatına dair birçok ayrıntı merak ediliyor. Survivor 2020 kadrosuna seçilen Tuğba Melis Türk, ıssız ada macerası öncesinde çeşitli dersler aldı. Tuğba Melis Türk güzelliğinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından sıkça söz ettiriyor. Güzel oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya'da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmişlerdir. İstanbul'da yaşamaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Dram ve Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Akademi Neo'da oyunculuk dersleri aldı. Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında "Best Model of Turkey" yarışmasında birinci oldu. Güzel oyuncu Tuğba Melis Türk, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını adeta büyüledi. Kusursuz fiziğiyle hayranlarından tam not alan Türk'ün paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Tuğba Melis Türk paylaşımına adeta yorum yağdı. Tuğba Melis Türk'ün paylaşımının ardından hayranları güzel oyuncunun boyunu çok merak etti. İşte Tuğba Melis Türk ve diğer ünlü isimlerin boyları…