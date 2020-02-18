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'dan itirafları: Daha 3 yaşındaydım babam hortumla dövüyordu; ilk eşimden şiddet gördüm!

Türkiye'nin en medyatik simalarından 'un Katarsis isimli YouTube kanalındaki itirafları magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer aldı! haberine göre ünlü sunucu Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın YouTube üzerinden yayınlanan programına katıldı ve bugüne kadar hiç bilinmeyen hayat hikayesini anlattı. Dram dolu hayatında çocukken babasından hortumla dayak yediğini ifade eden Burcu Esmersoy, ilk eşi İtalyan 'dan da şiddet gördüğünü, onun da babası gibi biri olduğunu anladığında boşandığını belirtti. İşte annesi ile de problemlerinden bahseden Burcu Esmersoy'un açıklamaları...

Giriş Tarihi: 18.2.2020 08:27 ABONE OL
Burcu Esmersoy'dan son dakika itirafları: Daha 3 yaşındaydım babam hortumla dövüyordu; ilk eşimden şiddet gördüm!

Hem YouTube trendlerinde hem de sosyal medyada 'un katıldığı Katarsis programı oldukça ilgi gördü. Ünlü sunucu ve manken Burcu Esmersoy'un çocukluğunda yaşadıkları toplumun her kesiminde yankı buldu. Annesinin babasıyla boşandıktan sonra başka bir adamla evlendiğini ve 18 yaşına kadar annesine "teyze" demek zorunda kaldığını ifade eden Burcu Esmersoy'un bu yaşadıkları ilk kez ortaya çıktı. Babası tarafından 3-4 yaşlarında hortumla dövüldüğünü itiraf eden Esmersoy ilk evliliğine dair de açıklamalarında bulundu!

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Burcu Esmersoy'dan son dakika itirafları: Daha 3 yaşındaydım babam hortumla dövüyordu; ilk eşimden şiddet gördüm!
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