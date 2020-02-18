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Son Dakika Haberi: '' lakaplı ’un 4 yıl hapsi isteniyor! Polis zoruyla adliyeye getirildi

'' lakaplı 'un, 12 yıllık sevgilisi iş adamı Murat Yıldırım’dan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabında fotoğraflarını paylaşması başına iş açtı. Son dakika bilgisine göre Murat Yıldırım savcılığa başvurarak kendisine ait fotoğrafları rızası dışında paylaşıldığını ifade ederek suç duyurusunda bulundu. Esra Ersoy hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Günaydın
Giriş Tarihi: 18.2.2020 11:28 Güncelleme Tarihi: 18.2.2020 12:02 ABONE OL
Son Dakika Haberi: 'Cicişler' lakaplı Esra Ersoy’un 4 yıl hapsi isteniyor! Polis zoruyla adliyeye getirildi

'' lakaplı 'un, 12 yıllık sevgilisi iş adamı Murat Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra sosyal medya hesabında fotoğraflarını paylaşması başına iş açtı. Esra Ersoy sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan fotoğraflarını yayınlayınca kendisinden izin almadığını ifade eden eski sevgilisi Murat Yıldırım Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak Ersoy hakkında suç duyurusunda bulundu.

4 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık, şikayet üzerine yürüttüğü soruşturma sonunda Esra Ersoy'un sosyal medya hesabından Yıldırım'a ait fotoğrafları izinsiz paylaştığı gerekçesiyle 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yaymak' suçu kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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Son Dakika Haberi: 'Cicişler' lakaplı Esra Ersoy’un 4 yıl hapsi isteniyor! Polis zoruyla adliyeye getirildi
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