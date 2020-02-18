'Cicişler' lakaplı Esra Ersoy’un 4 yıl hapsi isteniyor! Polis zoruyla adliyeye getirildi

'FOTOĞRAFLARI BEN YÜKLEMEDİM'

Mahkemede kendisinden şikayetçi olan kişinin eski sevgilisi olduğunu iddia edilen fotoğrafları kendisinin yüklemediğini söyleyen Esra Ersoy, 'Benim telefonum arkadaş ortamımızda ortalarda durur. Telefonumun muhafazası için çok özenmem, bu paylaşımıda muhtemelen arkadaş ortamındayken çevremde bulunan birisi yaptı. Paylaşımı görünce derhal sildim zaten. Suç işlemedim.' İfadelerini kullandı. İfadesi alınan Esra Ersoy hakkında çıkarılan yakalama kararı kaldırılırken ciciş kardeşler adliyeden ayrıldı.