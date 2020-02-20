Çağla Şıkel'den yazar Ertuğrul Özkök'e sert tepki!

Yazar Ertuğrul Özkök, köşesinde "Şu andan itibaren aşk yaşamam" diyen Şıkel'e "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" diye sorup şöyle devam etmişti: "Demek, son yılların en büyük kadın modası olan 'cinsel ilişkiye ara verme' kararı almış. Öyleyse ona bir kitap tavsiye ederim."Bu sözlerin ardından Şıkel, sosyal medyada Özkök'e şöyle seslendi: "Müsaadenizle ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabın adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim."

BUGÜN NELER OLDU