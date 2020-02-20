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'den yazar 'e sert tepki!

Affetme seminerlerine katılan ünlü manken , iddiaya göre "Kimsenin hayatıma dahil olmasını istemiyorum. Artık herhangi bir aşk yaşayamam" demişti. de bu açıklamayı köşesine taşıyarak şöyle bir yorum yapmıştı: 'Son yılların kadın modası olan cinsel ilişkiye ara verme kararı alan Şıkel'e bir kitap tavsiye ederim...' İşte bu tavsiyeye Şıkel sosyal medya hesabından yanıt verdi: "Ben de size bir kitap tavsiye edeyim. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı ve nasıl konuşulacağı anlatılıyor."

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Çağla Şıkel'den yazar Ertuğrul Özkök'e sert tepki!
Yazar Ertuğrul Özkök, köşesinde "Şu andan itibaren aşk yaşamam" diyen Şıkel'e "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" diye sorup şöyle devam etmişti: "Demek, son yılların en büyük kadın modası olan 'cinsel ilişkiye ara verme' kararı almış. Öyleyse ona bir kitap tavsiye ederim."

Bu sözlerin ardından Şıkel, sosyal medyada Özkök'e şöyle seslendi: "Müsaadenizle ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabın adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim."
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Çağla Şıkel'den yazar Ertuğrul Özkök'e sert tepki!
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