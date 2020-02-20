Çağla Şıkel'den yazar Ertuğrul Özkök'e sert tepki!

Yazar Ertuğrul Özkök, köşesinde "Şu andan itibaren aşk yaşamam" diyen Şıkel'e "Aşka veda tamam, sekse de veda mı?" diye sorup şöyle devam etmişti: "Demek, son yılların en büyük kadın modası olan 'cinsel ilişkiye ara verme' kararı almış. Öyleyse ona bir kitap tavsiye ederim."
Bu sözlerin ardından Şıkel, sosyal medyada Özkök'e şöyle seslendi: "Müsaadenizle ben de size bir kitap tavsiye etmek isterim. İçinde bolca nezaket, kadınlara saygı ve sınırları aşmama konusunda değerli bilgiler var. Kitabın adını hatırlamıyorum şimdi ama yazan benim."